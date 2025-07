Operação Lei Seca prende condutores alcoolizados e remove 12 veículos na MT-251

A Escola Estadual José de Mesquita, de Cuiabá, foi destaque na Olimpíada Mandacaru de Matemática 2025 e conquistou 64 medalhas, sendo seis ouros, 28 pratas e 30 bronzes, além de 12 menções honrosas. Realizada em formato online pelo Instituto Mandacaru, no Piauí, o evento abrange estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio das escolas públicas e privadas de todo Brasil.

Objetivo é valorizar o raciocínio lógico, o pensamento criativo e o gosto por resolver problemas. A prova deste ano foi realizada em fase única, há uma semana, com questões de múltipla escolha, garantindo acesso a todos os alunos do país.

Os estudantes que representaram Cuiabá conquistaram medalhas de ouro em todos os níveis da competição, que são nível Cajuína (alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I); nível Luiz Gonzaga (alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II); nível Zumbi dos Palmares (alunos do 8º e 9º do Ensino Fundamental II) e nível Lampião (alunos do Ensino Médio).

Ao todo, foram 301 mil inscritos em todo Brasil, sendo 412 estudantes participantes da Escola José de Mesquita. A unidade também conquistou o troféu Escola Arretada de Mandacaru e o professor representante, Mailson Mady, foi reconhecido com o troféu Professor Arretado de Mandacaru.

“Ser reconhecido como Professor Arretado Mandacaru foi um momento de muita emoção. Mas esse prêmio, assim como o título de Escola Arretada Mandacaru, pertence a todos: alunos, professores, gestores e pais. Foi um trabalho em equipe, uma corrente do bem que mostrou que quando a escola e a comunidade se unem, resultados incríveis acontecem”, disse Mailson.

Para o diretor da unidade, Cesar Alves, participar da Olimpíada Mandacaru foi uma jornada emocionante e desafiadora. Segundo ele, cada medalha conquistada é reflexo de noites de estudos, de dúvidas compartilhadas, de aulas intensas e de um esforço conjunto entre alunos, professores e a gestão escolar, que não mediram esforços para apoiar essa jornada.

“Desde o início das inscrições, mobilizamos um verdadeiro mutirão do conhecimento aqui na José de Mesquita. Recebemos todo o apoio da gestão escolar, que acreditou no projeto e nos deu as condições necessárias para preparar nossos estudantes”, acrescentou.

