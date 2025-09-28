MATO GROSSO
Operação Lei Seca prende dois motoristas por embriaguez e remove 34 veículos em Cuiabá
Dois motoristas foram presos por embriaguez ao volante durante as fiscalizações da Operação Lei Seca, realizada na madrugada deste domingo (28.9), na rodovia estadual Hélder Cândia (MT-010), no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá.
Essa é a 69ª ação deste ano que a Segurança Pública faz na capital mato-grossense voltada à prevenção e repressão ao consumo de álcool entre aqueles que estão nas vias conduzindo veículos automotores.
De acordo com o relatório, 199 veículos foram abordados e 201 condutores fizeram o teste de alcoolemia. No total, 45 multas foram aplicadas e 34 veículos, sendo 27 carros e 7 motocicletas, acabaram sendo removidos.
A ação teve início às 2h e se estendeu até por volta de 4h30. Vale lembrar que, além do consumo de álcool e falta de documentação de uso obrigatório, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH), irregularidades e falta de condições de segurança resultam em multas e remoções de veículos.
A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o Corpo de Bombeiros (CBM), a Polícia Penal e o Sistema Socioeducativo. A Guarda Municipal de Várzea Grande e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá integram as equipes da Sesp quando as ações ocorrem em seus municípios.
Implicações
Além da autuação criminal com exigência do pagamento de fiança para responder pelo crime em liberdade, a multa inicial para quem dirigir embriagado é de R$ 2,9 mil e pode chegar a R$ 5,8 mil em caso de reincidência.
O motorista também tem a CNH suspensa e perde o direito de dirigir por um período de até 12 meses. Essas penalidades estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e em resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Palestras e resultados de pesquisa marcam participação da Sedec em simpósio de turismo
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) esteve presente no I Simpósio de Políticas Públicas do Turismo, promovido pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Barra do Garças, entre os dias 26 e 27 de setembro, no Centro Cultural Valdon Varjão.
O analista e turismólogo da Sedec, Diego Augusto Orsini, ministrou duas palestras com os temas “Características Socioeconômicas do Turismo” e “Características do Ecoturismo”.
“Na palestra sobre as características socioeconômicas, a intenção é mostrar o turismo como uma atividade complexa e relevante para o desenvolvimento, ressaltando a necessidade de compromisso do poder público e da iniciativa privada. Já no tema do ecoturismo, o foco é destacar a relevância desse segmento, em especial para Barra do Garças, apresentando-o como mecanismo de conservação e geração de oportunidades para a economia local”, afirmou.
Além das apresentações com foco no desenvolvimento do setor turístico, Orsini fará a entrega oficial ao município do resultado do levantamento de perfil e satisfação dos participantes do IV Congresso Mato-grossense de Ufologia e Parapsicologia, realizado entre os dias 19 e 22 de junho, também em Barra do Garças.
De acordo com o analista, o estudo revelou que, mesmo sendo um evento de nicho específico, tem impacto significativo no turismo local.
“O congresso mostrou-se um catalisador para o turismo em Barra do Garças. A pesquisa apontou que parte dos participantes vieram de outros estados e a maioria demonstrou interesse em contratar roteiros de ufoturismo. Além de atrair visitantes e movimentar a economia, o evento gera informações estratégicas para aprimorar os serviços e a infraestrutura turística. É uma oportunidade para que o município fortaleça seu fluxo turístico e transforme congressistas em turistas recorrentes”, destacou.
Com apoio do Governo de MT, premiação reconhece o protagonismo do povo negro em Mato Grosso
A 4ª edição do Prêmio Jejé de Oyá será realizada, nesta segunda-feira (29.9), a partir das 18h30, no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).
O evento, que é uma das mais importantes iniciativas de valorização da cultura, da memória e do protagonismo negro em Mato Grosso, premia pessoas negras com destaque em 10 áreas de atuação.
“É uma satisfação contribuir para a realização desse evento tão valoroso para a comunidade negra em Mato Grosso. É um merecido reconhecimento pela história de resistência e de construção de protagonismo que nós, do Governo de Mato Grosso, apoiamos e celebramos”, enaltece o secretário da Secel, David Moura.
Nesta edição, são dois premiados por categoria, que foram escolhidos por um júri técnico, que seguiu critérios, como, primeiramente, ser negro e ter destaque na área em que atua. Além dos premiados, a cerimônia também homenageia personalidades e manifestações culturais. Veja lista completa no final.
Com o tema “Território”, essa 4ª edição do prêmio busca conectar histórias e lutas entre os territórios de Mato Grosso e o continente africano, berço da humanidade e dos saberes ancestrais.
E, pela primeira vez, a cerimônia de premiação acontece no Teatro da UFMT, em um gesto de reafirmar a universidade como espaço de pertencimento do povo negro. A escolha também faz referência à primeira universidade do mundo, fundada em Timbuktu, no Mali, no continente africano.
O fundador da Bemtivi Academia de Arte, organizadora do Prêmio Jejé de Oyá, Jeferson Bertoloti, destacou que o evento, além de homenagear, é um momento de reflexão sobre a importância do povo negro e dos espaços que ocupa.
“O prêmio não é só uma homenagem, é um grito de resistência. É o momento de lembrar que o povo negro sempre construiu, sempre criou, sempre lutou, mesmo quando tentaram apagar a nossa história. Ocupar os espaços de arte, de cultura e de poder é dizer que estamos aqui, que temos voz e que sempre existimos”, afirmou o produtor cultural.
Confira os premiados da 4ª edição:
Categoria Alimentação e Gastronomia
Deni Correa: chefe quilombola (Chapada dos Guimarães)
Edinaldo Pereira Neves: Múltiplos Sabores (Cuiabá)
Categoria destaque Afro Científico
Carolina Joana da Silva: professora Unemat/Seciteci (Cáceres)
Jozanes Assunção: professora UFMT (Cuiabá)
Categoria Mídias Sociais
Micos Brown: youtuber (Cuiabá)
Márcio Barreto: vendedor (Cuiabá)
Categoria Estética da Identidade Negra
Shirley Black: megahista (Cuiabá)
Adriano Oliveira: barbeiro (Cuiabá)
Categoria Performance Artística
Spinha: DJ (Cuiabá)
Gê Lacerda: cantora (Cuiabá)
Categoria Impacto Social
José Aparecido: biólogo (Cáceres)
Gorila Rise: projeto social (Várzea Grande)
Categoria Comunicação e Jornalismo
Lorraine Costa: jornalista TV Centro América (Cuiabá)
Kleber Lima: jornalista HiperNoticias (Cuiabá)
Categoria Performance Física
Flávia Zelinda: técnica de Ginástica Artística (Sinop)
“Pelezinho”: jogador de futebol (Cuiabá)
Categoria Artes Visuais
Paulo Pires: escultor (Rondonópolis)
Diego Almeida: fotógrafo (Cuiabá)
Categoria Escrita Artística
Edilene Rodriguez: escritora e professora de teatro (Primavera do Leste)
Kilwangy Kya Kapitango A Samba: professor Unemat (Barra do Bugres)
Homenageados:
Ivo Gregório de Campos: presidente do Instituto Mato-grossense de Resgate da Cultura e Cidadania (Cuiabá)
Maria Inês da Silva Barbosa: professora universitária (Salvador)
Nubya Beatriz Gomes Reis: delegada de Polícia Civil (Várzea Grande)
Dança do Chorado: manifestação cultural (Vila Bela da Santíssima Trindade)
Dança do Congo: manifestação cultural (Vila Bela da Santíssima Trindade)
