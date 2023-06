Operação Lei Seca prende sete motoristas e remove 40 veículos em Cuiabá

A arena do Clube Cidade Rosa, em Poconé (104 km de Cuiabá), recebe neste domingo (25.06), a partir das 8h, a edição 2023 da tradicional Cavalhada. Manifestação da cultura mato-grossense desde 1769, o evento é organizado pelo grupo Mascarados de Poconé e conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

“Esse apoio do Governo de Mato Grosso por meio da Secel é fundamental para a realização da Cavalhada. Agradecemos muito porque sem esse patrocínio não conseguiríamos realizar com tanto brilhantismo esse espetáculo ímpar realizado a céu aberto”, reconhece Wanderley Silva, integrante do grupo Mascarados de Poconé.

Em Mato Grosso, a representação de torneios medievais da Europa tomou forma em Poconé e ganhou destaque na tradição mato-grossense. Durante a Cavalhada, a luta medieval entre Mouros e Cristãos é encenada de forma articulada com jogos e corridas hípicas.

Além de mergulhar na história, o público acompanha um espetáculo de cultura e beleza. A encenação composta por dois grupos participantes, 12 Mouros e 12 Cristãos, traz cavaleiros e pajens com ricas vestimentas e adereços, e cavalos enfeitados com adornos singulares em lutas sucessivas ao som percussionista do repique na arena.

“Para a Secel, é uma honra ajudar a manter a Cavalhada viva e fortalecer a história e as tradições mato-grossenses. Parabéns aos organizadores por continuar propiciando esse espetáculo à população de Mato Grosso”, celebra o titular da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

A Cavalhada, que se fixou por meio da louvação de santos, integra as festividades de São Benedito, em Poconé. A programação da festa inclui levantamento de mastro nesta sexta-feira (23.06), às 18h, e prossegue até o próximo domingo (02.07), com novena, leilão, missas e procissões na Igreja de São Benedito.