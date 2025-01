Operação Lei Seca prende sete motoristas por embriaguez e um por adulteração de veículo em Cuiabá

A Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Draco/GCCO) prendeu nesta quinta-feira (23.1), em Cuiabá, um criminoso investigado por homicídios e tráfico de drogas em Colniza, na região Noroeste do Estado. L.M.S. K., de 22 anos, foi localizado no bairro Três Barras, após diligências investigativas conjuntas da Draco, Delegacia Regional de Juína e Delegacia de Colniza.

O criminoso, conhecido como “Rabiscado”, estava foragido desde novembro do ano passado e é investigado como autor de dois homicídios ocorridos em Colniza nos anos de 2024 e 2023..

As investigações da Delegacia de Colniza apontaram que o criminoso como responsável pela execução de Weverson Alves Januário, de 20 anos. O jovem foi morto em 16 de novembro de 2024 em uma emboscada, a mando de uma facção criminosa. Weverson atuava com o tráfico de drogas na cidade e era filho do líder de um grupo rival, e o homicídio acirrou ainda mais a rivalidade entre os grupos.

A Polícia Civil também investiga a participação de Rabiscado no desaparecimento de Antoniel de Lima, 24 anos, também integrante de uma facção criminosa. A vítima desapareceu no dia 1º de novembro de 2023, após visitar a mãe em uma fazenda na região de Colniza e depois pegar um ônibus informando que iria para a cidade e não fez mais contato.

A equipe da Delegacia de Colniza atua para reunir informações sobre as atividades criminosas do investigado, que tem ligação com o tráfico de drogas na região.

Após o assassinato de Weverson, Rabiscado fugiu de Colniza e se escondeu em Cuiabá, onde estava residindo há dois meses, com sua convivente, no bairro Três Barras.

A prisão do criminoso representa um avanço significativo nas investigações sobre os crimes a mando de facções na região Noroeste de Mato Grosso.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa colaborar com as investigações seja denunciada ao telefone 197, com garantia de sigilo.

Fonte: Governo MT – MT