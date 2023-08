Operação Lei Seca prende três motoristas por embriaguez e aprende 39 veículos

A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou, nesta sexta-feira (04.08), a 2ª edição da Operação Tempo Resposta, que busca intensificar o policiamento ostensivo com a utilização de motocicletas. A operação será realizada nas cidades de Cuiabá e Várzea, até o dia 12 de agosto.

O lançamento da operação aconteceu na sede da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), em Cuiabá. O comandante do 1º Comando Regional da PMMT, coronel Wankley Corrêa Rodrigues, ressaltou que o principal objetivo da operação é a integração das viaturas de duas rodas com as demais equipes policiais, visando a agilidade no atendimento das ocorrências.

“O efeito da primeira edição foi muito rápido, com apreensões de drogas e armas de fogo e retirando de circulação criminosos já conhecidos. Isso ocorreu em virtude do verdadeiro tempo resposta que as motocicletas têm capacidade, onde o veículo de duas rodas e seus operadores capacitados, são capazes de chegar muito mais rápido nas ocorrências, possibilitando um trabalho integrado ágil e eficaz”, destacou o coronel Rodrigues.

Os efetivos dos batalhões e unidades pertencentes ao 1º e 2º Comandos Regionais, sediados em Cuiabá e Várzea Grande, respectivamente, estarão operando em horários específicos com a realização de abordagens, buscas, checagens e, consequentemente, prisões, em busca de garantir mais segurança à comunidade e diminuir a criminalidade.

O comandante da Companhia Raio, tenente-coronel Wesmensandro Auto Rodrigues, pontuou que a companhia é a principal responsável pelo patrulhamento preventivo e ostensivo de motocicletas na PMMT, mas que os batalhões da Região Metropolitana também estarão presentes com os grupamentos de motos, possibilitando que mais de 50 motocicletas sejam utilizadas no período da operação.

“A ideia da operação é integrar este tipo de policiamento, atuando conjuntamente e que isso se torne um trabalho mais frequente na instituição, fazendo com que nossa resposta seja validada pela população, para que possa confiar ainda mais no trabalho da Polícia Militar em todas as modalidades”, ressalta o tenente-coronel.

O deputado federal por Mato Grosso Abilio Brunini esteve presente no lançamento da operação Tempo Resposta 2 e enalteceu os serviços prestados pela Companhia Raio, bem como toda a Polícia Militar.

“Temos orgulho da nossa Polícia Militar e de cada um de vocês policiais. Nós da Câmara dos Deputados vamos sempre lutar para que a Polícia Militar seja respeitada e vamos continuar trabalhando para conseguirmos mais investimentos e mais condições para os senhores melhor desempenharem seus papéis”, finalizou.

