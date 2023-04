Operação Lei Seca resulta em prisão de oito motoristas dirigindo sob efeito de álcool em Cuiabá

A mobilização das diferentes carreiras do Poder Judiciário, promovida pela presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, durante essa semana, faz parte da sua agenda para a construção participativa de um Poder Judiciário cada vez mais forte, e alinhado a pacificação social e o atendimento humanizado da sociedade. A mobilização das diferentes carreiras do Poder Judiciário, promovida pela presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, durante essa semana, faz parte da sua agenda para a construção participativa de um Poder Judiciário cada vez mais forte, e alinhado a pacificação social e o atendimento humanizado da sociedade.

Nesta quinta-feira (20 de abril), a desembargadora se reuniu com a diretoria das Associações dos Técnicos Judiciários do Poder Judiciário de Mato Grosso (ASTEJUD) e dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso (ASPOJUD). No dia anterior, a desembargadora também recebeu a presidente da Associação dos Analistas Judiciários do Estado de Mato Grosso (Anajud), Loyne Borges.

A desembargadora destacou a necessidade cada vez maior do envolvimento e da união de esforços entre os servidores, para a promoção de um atendimento ainda mais humanizado e comprometido com a resolução de conflitos.

“O alinhamento entre os segmentos representativos do Poder Judiciário precisa estar sempre estabelecido sobre os pilares da cordialidade, da franqueza e da transparência. Esse movimento de aproximação com as carreiras, estimulado pela nossa gestão, faz parte do nosso projeto que é o de assegurar através da valorização das pessoas e do cuidado com o ser humano, a base para o atendimento cada vez mais eficiente e humanizado da população”, enfatizou a desembargadora.

Foram recebidos pela desembargadora, o presidente da ASTEJUD, Anderson Rafael Leite e a vice-presidente Jovelina Pintos de Oliveira; a presidente da ASPOJUD, Jane Selma Barbosa e a vice-presidente Márcia Sogno. Também participaram das agendas, os juízes auxiliares da presidência do Tribunal de Justiça, Viviane Brito Rebello e Túlio Duailibi Alves Souza e a diretora-geral do TJ, Euzeni Paiva de Paula.

#ParaTodosVerem – Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Descrição das imagens: Primeira imagem: Foto horizontal colorida. Ao centro, a desembargadora Clarice Claudino posa para foto com membros da Associação dos Técnicos Judiciários do Poder Judiciário de Mato Grosso (ASTEJUD). Segunda imagem: Foto da desembargadora Clarice Claudino reunida a mesa, com a presidente e vice-presidente da Associação dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso (ASPOJUD)

