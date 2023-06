Operação Lei Seca resulta na prisão de 11 motoristas por embriaguez ao volante em Cuiabá

¿A cerimônia de homenagem na Assembleia Legislativa de MT (ALMT), oferecida pelo deputado estadual Gilberto Figueiredo, aconteceu na noite desta quinta-feira (07.06), com entregas de Títulos de Cidadãos Mato-grossenses e Moções de Aplausos às personalidades que se dedicaram ao combate à pandemia, que perdurou por pouco mais de dois anos. A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, foi agraciada com a Moção de Aplausos pelas ações voluntárias articuladas por ela junto ao Governo do Estado.

Na oportunidade, Virginia Mendes, ao lado do deputado estadual Gilberto Figueiredo, que entregou as homenagens, agradeceu pela lembrança. “A noite desta quarta-feira foi emocionante, fiquei muito feliz e honrada com a Moção que recebi pelo trabalho voluntário que desempenhei junto ao Governo do Estado com ações sociais direcionados às pessoas que mais precisavam naquele trágico momento. Gratidão meu querido amigo Gilberto Figueiredo, você que é um exemplo de dedicação para todos nós, que esteve o tempo todo na linha de frente e sentiu na pele essa doença”.

Virginia falou da emoção e do filme que passa em sua mente todas as vezes que reflete sobre o período da pandemia. “Fico emocionada ao lembrar das pessoas que visitamos, trabalhadores que haviam perdido seus empregos, acostumados a trabalhar, mas que precisavam de ajuda, e graças ao bom Deus que nos dá forças e permite anjos em nossas vidas, pois contamos com ajuda de inúmeras pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, como minha equipe Unaf que por muitas vezes, quando por motivos de saúde eu não pude participar das entregas e visitas, foram meus braços e minhas pernas”.

A primeira-dama do Estado também dedicou a homenagem recebida às pessoas que perderam amigos e familiares. “Peço a Deus por cada pessoa que teve seus entes queridos ceifados. Dedico essa homenagem às pessoas que partiram, aos profissionais de saúde que se dedicaram dia e noite a salvar vidas e a todos que venceram essa terrível doença. Eu sou prova viva da gratidão que tenho por termos vencido, porque eu e minha família também fomos afetados por essa doença cruel”.

Em seu discurso, o deputado Gilberto Figueiredo lembrou do início dos atendimentos aos pacientes. “A proporção que essa pandemia chegou nos obrigou a todos os hospitais de Mato Grosso atender os pacientes com Covid e nós implementamos mais de 600 leitos de UTIs, mais de 1000 leitos de enfermarias. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, condutores de ambulância, dentre outros profissionais. Passa um filme em nossa cabeça da angústia que todos nós sofremos”, recordou.

O deputado destacou as ações sociais que envolveram voluntários espalhados por toda sociedade organizada, e ressaltou a contribuição da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes. “Ações voluntárias e decisões rápidas foram fundamentais, porque além da doença, trabalhadores perderam seus empregos e muitos empresários padeceram, por isso em nome da minha querida amiga, primeira-dama de Mato Grosso Virginia Mendes, agradecemos a todos que se dedicaram”, agradeceu.

Um minuto de silêncio foi oferecido em homenagem a todas às vítimas da pandemia.¿