Operação Lei Seca resulta na prisão de 13 motoristas e remoção de 58 veículos

A delegação de Mato Grosso conquistou 53 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizados entre os dias 27 de outubro e 8 de novembro, em Brasília. Coordenada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com a Federação Mato-grossense de Desporto Escolar (FMDE), a participação mato-grossense contou com 269 estudantes de 12 a 14 anos.

O evento esportivo nacional reuniu quase 6 mil estudantes-atletas de todos os estados do Brasil, em disputas nas modalidades de atletismo, basquete, badminton, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, tênis de mesa, taekwondo, voleibol, vôlei de praia, wrestling e xadrez.

Além da presença em pódios nas séries Ouro, Prata e Bronze da competição nacional, Mato Grosso garantiu os títulos de campeã e campeão brasileiros no Wrestling e no atletismo, com Karoline Cerqueira (luta estilo livre) e por Gustavo Pacheco Gomes (100m com barreiras).

O atletismo assegurou ainda mais 12 medalhas, garantindo pódios nas provas de salto em altura, arremesso de peso adaptado, 100 metros com barreiras, lançamentos de disco e de martelo, 80 metros, 150 metros e 800 metros rasos.

O Wrestling mato-grossense encerra a competição com oito medalhas alcançadas em disputas nos estilos greco-romano e livre, masculino e feminino.

No futsal, Mato Grosso ficou com duas medalhas na série Ouro. A equipe feminina da Escola Estadual Manoel Gomes, de Várzea Grande, garantiu o bronze, e a masculina da Escola Estadual Luiz Frutuoso da Silva, de Sapezal, a medalha de prata.

Mais seis medalhas vieram com o judô, três com o karatê e outras três com o taekwondo. As demais medalhas mato-grossenses foram alcançadas nas modalidades de basquetebol, ciclismo, natação e vôlei de praia.

“Parabenizamos os estudantes que representaram Mato Grosso nos JEB’s, afinal todos já são campeões e campeãs dos Jogos Escolares Mato-grossenses realizados pela Secel. O desporto escolar no Estado é merecedor dessas conquistas e continuaremos dando o apoio possível para que se fortaleça cada vez mais”, afirmou o secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves.