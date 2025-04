Operação Lei Seca resulta na prisão de 14 condutores embriagados em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) publicou o aviso de licitação internacional para a implantação do novo Data Center no Estado. A chamada integra as ações do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Mato Grosso (Profisco II), que é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O objetivo é contratar empresas especializadas para aquisição de bens e serviços destinados à construção e operação do novo Data Center, fortalecendo a estrutura tecnológica da administração pública estadual.

A licitação está estruturada em dois lotes: o lote 1, referente ao Complexo Data Center, com orçamento estimado em R$ 53.091.350,44; e o lote 2, correspondente à Sala Cofre, com previsão de R$ 5.137.723,50. A execução dos contratos terá duração de até 80 meses, incluindo 60 meses de serviços de manutenção.

A modalidade adotada será Licitação Pública Internacional (LPI), conforme as diretrizes do BID, e estará aberta a todos os licitantes elegíveis. As propostas podem ser apresentadas até o dia 19 de maio de 2025, às 17h30 (horário de Cuiabá).

A abertura dos envelopes ocorrerá em sessão pública no dia 21 de maio, às 10h, na sala de reuniões da Secretaria Adjunta de Administração Fazendária (SAAF), no Complexo 3A da Sefaz, em Cuiabá. A sessão também poderá ser acompanhada virtualmente, via Google Meet.

As empresas interessadas devem apresentar documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e técnica. Dúvidas e esclarecimentos podem ser encaminhados para o e-mail: [email protected]. O edital e seus anexos estão disponíveis gratuitamente pelo link https://shre.ink/MrR0.

Fonte: Governo MT – MT