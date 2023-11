Operação Lei Seca resulta na prisão de 4 motoristas e na remoção de 50 veículos

A comandante-geral adjunta da Polícia Militar, Francyane Siqueira Chaves, e a comandante do 3º Batalhão da PM, em Cuiabá, tenente-coronel Hadassah Susannah Beserra Souza, comentaram sobre a atuação delas e de outras mais de 650 mulheres da instituição no estado, em um bate-papo com as apresentadoras Camilla Zeni e Angélica Bravo, no podcast MT Conectado, que foi ao ar nessa quinta-feira (16.11).

A tenente-coronel Hadassah responde pelo maior batalhão da PM em Mato Grosso, que possui cerca de 270 mulheres.

“Esse papel que a gente exerce é fruto de um reconhecimento da instituição. Quando o comandante-geral escolhe uma mulher para ser adjunta, ele passa uma mensagem muito importante que é a confiança no trabalho de uma mulher. Quando ele permite que outras mulheres lideram viaturas e equipes, ele está passando essa mensagem de valorização e a gente se esforça muito para servir”, afirmou a tenente.

Já a comandante-adjunta afirmou que o cuidado e carinho pela instituição surge a partir do momento que as mulheres compreendem o papel social que exercem em favor da sociedade.

“O maior desafio está no ingresso, quando tem aquele choque de realidade. Nós éramos acostumadas com o ambiente escolar militar e achávamos que seria daquela mesma forma. No entanto, a partir do momento que a gente entende o papel da mulher na polícia surge a paixão”, disse a comandante-geral adjunta.

Para assistir ou ouvir o episódio na íntegra, acesse o canal do Governo de Mato Grosso no YouTube e no Spotify