Operação Lei Seca resulta na prisão de sete pessoas em Cuiabá

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) entregou nesta quinta-feira (30) uma viatura Auto Rápido (caminhonete) e um quadriciclo à 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar (2ªCIBM), unidade do CBMMT em Cáceres (220 km de Cuiabá), que serão empregues no serviço operacional e irão agilizar e melhorar o atendimento das ocorrências na região.

As chaves das novas viaturas foram entregues pelo Comandante Geral do CBMMT, Coronel BM Alessandro Borges Ferreira, pelo Diretor de Administração Institucional, Coronel BM Paulo Correia Rodrigues e pela Diretora Operacional, Coronel BM Vivian Rizziolli Corrêa ao Comandante Regional V, Major BM Leandro Jorge de Souza Alves, a comandante da 2ª CIBM, Major BM Tamara Karoline Lopes Secotti e o Presidente da Câmara de Vereadores de Cáceres, Luiz Landim.

“Nunca tivemos um trabalho tão forte e tão sinérgico entre as instituições de segurança pública, a Secretaria de Meio Ambiente e as demais secretarias”, destacou o comandante geral do CBMMT, Coronel BM Alessandro, que explanou sobre a integração das secretarias e como isso tem facilitado e melhorado as ações do CBMMT e da segurança pública no estado.

A solenidade também contou com a presença de autoridades como a secretária Estadual de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, o assessor do deputado Valmir Moretto, Leandro Martins, o diretor Regional da SEMA em Cáceres, Luiz Sérgio, o vereador Professor Domingos representando a rrefeita de Cáceres Eliene Liberat,o e o comandante do 6º Comando Regional da Polícia Militar de Cáceres, Tenente Coronel PM Ottoni.

A companhia de Cáceres atende os municípios de Curvelândia, Lambari D’oeste, Rio Branco, Salto do céu, Mirassol D’oeste, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Reserva do Cabaçal, Porto Esperidião e o distrito Caramujo, de Cáceres, que também se beneficiarão dos investimentos.