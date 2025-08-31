Operação Lei Seca termina com dez condutores presos por embriaguez na avenida Isaac Póvoas

Dez motoristas foram presos por embriaguez ao volante durante mais uma edição da Operação Lei Seca, realizada na Avenida Isaac Póvoas, no bairro Goiabeiras, em Cuiabá, na madrugada deste domingo (31.8).

Ao todo, foram confeccionados 58 autos de infração de trânsito, sendo 22 por conduzir veículo sob efeito de álcool, 21 por conduzir veículo sem registro ou não licenciado, sete por recusa ao teste de alcoolemia, duas por conduzir veículo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e seis outras aplicações foram por infrações diversas.

Durante essa edição, 213 veículos foram fiscalizados, dos quais 43 foram autuados. No total, 216 condutores realizaram o teste de alcoolemia.

A operação terminou com 36 veículos removidos, sendo 35 carros e uma motocicleta.

A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), com as equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran) da Polícia Civil, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), da Guarda Municipal de Cuiabá, do Corpo de Bombeiros (CBM), da Polícia Penal, do Sistema Socioeducativo e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

