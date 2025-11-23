MATO GROSSO
Operação Lei Seca termina com oito condutores presos em Várzea Grande
A Operação Lei Seca realizada entre a noite de sábado (22.11) e a madrugada deste domingo (23), em Várzea Grande, terminou com a prisão de oito pessoas. As abordagens ocorreram na Avenida Couto Magalhães, na região central da cidade.
Do total de presos, sete foram por embriaguez ao volante e um por entregar veículo a pessoa não habilitada.
Ao todo, foram aplicadas 99 multas e removidos 48 veículos, sendo 32 carros e 16 motocicletas.
Das infrações de trânsito confeccionadas, 30 foram por conduzir veículo sem registro ou não estar licenciado, 21 por conduzir veículo sob efeito de álcool, 20 por conduzir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 13 por recusa ao teste de alcoolemia e 15 por infrações diversas.
Na ação, 139 veículos foram fiscalizados, dos quais 61 foram autuados. Também passaram pelo teste de alcoolemia 144 pessoas.
A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI). Nesta edição, foram empregadas equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran) da Polícia Civil, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBM), da Polícia Penal, do Sistema Socioeducativo e da Guarda Municipal de Várzea Grande.
Corpo de Bombeiros socorre motociclista que ficou ferido após acidente
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, na noite deste sábado (22.11), para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na avenida central de Confresa (a 1.057 km de Cuiabá).
A equipe do 2º Núcleo Bombeiro Militar (2º NBM) recebeu o chamado por volta das 20h30 e, prontamente, se deslocou ao local indicado. Ao chegar, os militares constataram que a vítima era um homem de 30 anos, condutor da motocicleta, que havia ficado ferido depois de colidir com um carro de passeio.
A equipe encontrou o motociclista em pé, consciente, orientado e conversando. Ele apresentava escoriações no joelho e no pé direito, além de apresentar queixas de dor nos membros afetados.
Os bombeiros realizaram a avaliação primária, imobilização dos membros lesionados e aplicação de curativos para estancar a hemorragia. Após o atendimento pré-hospitalar, a vítima foi transportada pela equipe até o Hospital Municipal de Confresa para avaliação médica completa.
O motorista do carro não sofreu nenhum tipo de ferimento.
Polícia Militar conduz quatro suspeitos por tráfico de drogas em Várzea Grande
A Polícia Militar de Mato Grosso conduziu quatro pessoas por tráfico ilícito de drogas em Várzea Grande, em ações realizadas entre sábado (22.11) e domingo (23.11). As prisões foram registradas pelas equipes de patrulhamento tático, resultando na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, dinheiro, celulares e outros materiais utilizados no crime.
Durante diligências no bairro Jardim Itororó, policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional localizaram uma mochila com grande quantidade de drogas, após uma suspeita de 33 anos arremessá-la no terreno ao lado de sua residência.
No local, foram encontrados dois tabletes de substância análoga à maconha, 430 trouxinhas de cocaína, outras quatro porções de maconha, duas balanças de precisão, um caderno de anotações e cinco rolos de plástico filme. O enteado da suspeita confirmou que ela fugiu do local após abandonar o material.
Já no bairro Nova Várzea Grande, outra equipe policial da Força Tática abordou um jovem de 23 anos. Com ele, foi encontrada uma grande porção de maconha. Outras 31 porções de maconha, escondidas em um par de sapatos e um tênis, além de materiais para embalar a droga, foram encontradas na residência dele.
Na terceira ocorrência, a equipe da Companhia de Rondas e Ações Ostensivas (Raio) do 2º Comando Regional apreendeu um adolescente de 16 anos, após abordá-lo enquanto conduzia uma motocicleta em alta velocidade no bairro Jequitibá.
O adolescente carregava duas porções de maconha e indicou o local onde adquiriu a droga, onde os policiais encontraram uma pochete com 38 porções de cocaína, 16 porções de maconha, dois celulares, dinheiro e embalagens. A motocicleta também foi apreendida.
Uma equipe do Grupo de Apoio (GAP) da 25ª CIPM de Várzea Grande prendeu dois homens, de 23 e 37 anos, após flagrar um deles tentando entregar drogas a um caminhoneiro às margens da Rodovia dos Imigrantes.
Com ele, foram encontradas 54 porções de maconha, três pedras de cocaína, duas balanças de precisão e plástico filme em residência indicada por eles.
Todos os suspeitos foram conduzidos para a Central de Flagrantes para as demais providências cabíveis.
