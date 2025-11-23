Operação Lei Seca termina com oito condutores presos em Várzea Grande

A Operação Lei Seca realizada entre a noite de sábado (22.11) e a madrugada deste domingo (23), em Várzea Grande, terminou com a prisão de oito pessoas. As abordagens ocorreram na Avenida Couto Magalhães, na região central da cidade.

Do total de presos, sete foram por embriaguez ao volante e um por entregar veículo a pessoa não habilitada.

Ao todo, foram aplicadas 99 multas e removidos 48 veículos, sendo 32 carros e 16 motocicletas.

Das infrações de trânsito confeccionadas, 30 foram por conduzir veículo sem registro ou não estar licenciado, 21 por conduzir veículo sob efeito de álcool, 20 por conduzir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 13 por recusa ao teste de alcoolemia e 15 por infrações diversas.

Na ação, 139 veículos foram fiscalizados, dos quais 61 foram autuados. Também passaram pelo teste de alcoolemia 144 pessoas.

A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI). Nesta edição, foram empregadas equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran) da Polícia Civil, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBM), da Polícia Penal, do Sistema Socioeducativo e da Guarda Municipal de Várzea Grande.

Fonte: Governo MT – MT