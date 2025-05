Operação Mão de Ferro 2 resulta na prisão de três adultos e internação de sete adolescentes envolvidos em crimes cibernéticos

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) localizaram e prenderam um homem, de 47 anos, que estava com três mandados de prisão em aberto, na manhã desta terça-feira (27.5), em Cuiabá. O suspeito se apresentou às autoridades policiais com documentos falsos e também teve uma arma de fogo apreendida pela PM.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da Rotam receberam denúncias do setor de inteligência sobre a localização de um homem procurado pela Justiça. De acordo com as informações, o suspeito estava circulando na região do bairro Parque Cuiabá e possuía uma arma de fogo.

Em diligências pela região, um homem, com as mesmas características informadas, foi encontrado. O suspeito, ao visualizar as viaturas policiais, saiu em fuga correndo com uma arma na cintura e entrou em uma distribuidora, trancando as portas do estabelecimento.

A equipe da Rotam seguiu até a distribuidora e entrou no local, após autorização da proprietária do comércio. O homem foi abordado, não sendo encontrado nada de ilícito com ele.

Questionado sobre a arma de fogo, o suspeito revelou ter escondido o objeto debaixo de uma câmara fria. No local indicado, os policiais encontraram uma pistola carregada com 12 munições e também duas porções de maconha e a quantia de R$ 2,4 mil em dinheiro.

O homem também apresentou um documento falsificado para os militares e, posteriormente, apresentou seu nome verdadeiro, sendo possível identificar três mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e falsidade ideológica.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência, com todo o material apreendido, e foi entregue à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT