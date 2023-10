Operação prende 7 motoristas dirigindo embriagados na Avenida do CPA

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) finalizou os preparativos para a realização das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que começam nesta segunda-feira (23.10) e vai até o dia 17 de novembro, aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nas escolas estaduais e municipais.

O Saeb tem como objetivo avaliar a qualidade da educação básica do país e contribuir com a formulação de políticas públicas que contribua com projetos de intervenção pedagógica que favoreça a aprendizagem nas unidades escolares.

As provas dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática serão aplicadas de maneira censitária nas turmas da rede pública de ensino, de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio.

Já de maneira amostral, as provas serão aplicadas para as turmas da rede pública, envolvendo o 2º ano do Ensino Fundamental – componente curricular Língua Portuguesa e Matemática, além de algumas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental – componente curricular Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

A rede privada também de maneira amostral participa do Saeb, com as turmas 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio.

“A participação da comunidade estudantil é de extrema importância para o sistema educacional, pois a avaliação oferece subsídios para a formulação de políticas públicas e para o aprimoramento da gestão pedagógica das escolas”, explica o secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Ele reforça que os resultados obtidos permitem identificar os pontos fortes e fracos, possibilitando ações para melhorar a qualidade do ensino e garantir uma educação mais equitativa.

Em abril passado foram avaliados 331.963 estudantes da rede estadual e das redes municipais no estado, com testes alinhados à matriz avaliativa do Saeb. Nessa mesma perspectiva pedagógica, agora serão avaliados 444.082 estudantes das duas redes, objetivando estabelecer uma relação dialógica entre avaliações externas nacionais e estaduais.

Movimenta Saeb

De junho a outubro deste ano, a Seduc-MT realizou o “Movimenta Saeb 2023”, com reuniões nas 14 Diretorias Regionais de Educação para que professores, coordenadores pedagógicos e gestores educacionais trocassem experiências e adotassem boas práticas visando as avaliações.

Além disso, foram realizadas discussões em transmissões ao vivo com objetivo de aprimorar as rotinas pedagógicas em sala de aula, preparar os estudantes para o SAEB e esclarecer como o sistema pode contribuir para melhorar os processos pedagógicos das instituições de ensino.