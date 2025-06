Operação prende líder de facção do Vale São Lourençao e desarticula esquema de extorsão de comerciantes em Jaciara

Treze integrantes de facção criminosa envolvidos em crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e extorsões praticadas contra comerciantes de Jaciara, foram presos, na Operação Pedágio Zero, deflagrada pela Polícia Civil, na última terça-feira (03.6), no município. Entre os presos está, o líder do grupo criminoso da região do Vale São Lourenço, que engloba os municípios de Jaciara, Juscimeira, Dom Aquino, São Pedro e Poxoréu.

A operação, deflagrada com base em investigações da Delegacia de Jaciara, deu cumprimento a 42 ordens judiciais, sendo 31 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva, expedidos pela Terceira Vara da cidade.

A investigação tinha como foco apurar o crime de extorsão praticado pela facção criminosa contra comerciantes, que estariam sendo obrigados a pagar ao grupo criminoso taxa denominada de “Pedágio” ou “Taxa de Tranquilidade”, sob o pretexto de ter garantida a segurança do seu estabelecimento. O trabalho de investigação foi complexo, uma vez que os comerciantes evitavam denunciar os criminosos temendo represálias aos seus estabelecimentos e as suas próprias vidas.

Com o avanço das investigações, foi possível identificar o líder do grupo criminoso e outros integrantes, sendo representado pelos mandados de prisão e busca e apreensão. As buscas resultaram na apreensão de veículos, avaliados em mais de R$ 300 mil, dentre eles quatro motocicletas e uma BMW i320, possivelmente relacionados à lavagem de dinheiro do tráfico, além de porções de entorpecentes, aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos e munições.

Todos os alvos da operação, presos por força de mandado judicial, tiveram as prisões mantidas após passarem por audiência de custódia. Todos os presos em situação de flagrante, tiveram a prisão convertida em preventiva.

O delegado responsável pelas investigações, José Ramon Leite, destacou que por meio de um minucioso trabalho realizado pela equipe de investigação foi possível identificar a maioria dos envolvidos, incluindo o líder do grupo criminoso na região, que teve o mandado de prisão cumprido. “Conseguimos com a operação, a desarticulação do grupo criminoso, por meio da prisão do líder da facção na região, principal objetivo do trabalho investigativo”, disse o delegado.

A operação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil por meio da operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o combate às facções criminosas em todo o Estado.

