MATO GROSSO
Operação prende mais de 50 pessoas por embriaguez ao volante no fim de semana em MT
Um total de 51 condutores foram presos por embriaguez ao volante durante oito Operações Lei Seca realizadas neste fim de semana em cinco municípios de Mato Grosso.
Conforme balanço do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), foram fiscalizados 830 veículos e realizados 856 testes de alcoolemia que geraram 552 Autos de Infração de Trânsito (AIT).
Dentre as autuações de trânsito estão, 94 foram por conduzir veículo sob efeito de álcool, 59 por recusar a passar pelo exame, 136 por irregularidade na documentação do veículo e 94 de condutores em habilitação.
Do total de veículos fiscalizados, 275 foram autuados e 242 removidos.
Os números fazem parte do balanço das operações realizadas nos municípios de, Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Sorriso e Barra do Garças, entre sexta-feira (17.10) e domingo (19.10).
No interior, a Operação Lei Seca é desenvolvida pelo GGI, que é vinculado à Secretaria de Segurança Pública, em parceria com as prefeituras e com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito, Politec, Polícia Penal e Sistema Socioeducativos e Guardas municipais.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Governo de MT anuncia mais R$ 32 milhões e entrega 354 escrituras para Nova Canaã do Norte
O governador Mauro Mendes assinou, no final da tarde desta segunda-feira (20.10), autorizações de convênios para obras de infraestrutura em Nova Canaã do Norte, que somam mais de R$ 32 milhões. Com as parcerias, serão asfaltados 19 quilômetros da MT-441, as ruas dos Distritos de Ouro Branco e Colorado do Norte, e do acesso ao Distrito Industrial.
Além disso, também foram entregues 354 escrituras definitivas urbanas e rurais às famílias do Distrito Colorado do Norte, que pertence ao mesmo município. Desde 2019, o Estado já investiu mais de R$ 100 milhões em Nova Canaã do Norte.
O prefeito de Nova Canaã do Norte, Vinicius Oliveira, destacou que os investimentos têm transformado o município. “R$ 100 milhões de obras e ações é muito dinheiro e é muito gratificante saber que o Governo de Mato Grosso confia no trabalho que estamos desempenhando aqui. Podem ter certeza que vamos zelar pelos investimentos que o Estado tem feito na nossa cidade”, enfatizou.
O governador Mauro Mendes destacou que o Estado já investiu mais de R$ 6 bilhões em convênios com os 142 municípios nos últimos sete anos.
“O governo aportou esses recursos para ajudar a desenvolver as cidades do interior de Mato Grosso. Isso é resultado de trabalho sério. Desejo que Mato Grosso continue a viver esse ciclo de prosperidade”, afirmou o governador Mauro Mendes.
O vice-governador Otaviano Pivetta relembrou que, ao assumir a gestão, o Estado não conseguia firmar novos compromissos devido ao cenário de dificuldade financeira.
“Não tínhamos esperança, e a orientação sempre foi ter cautela e não fazer compromissos que não pudessem honrar. Mas mudamos a trajetória de Mato Grosso e mostramos que o Estado pode servir a população, entregar resultados e cumprir com as obrigações. O Estado agora pode ser um parceiro fiel para canalizar os investimentos necessários para melhorar a vida do povo de Nova Canaã do Norte e de todo o Estado”, disse.
354 escrituras definitivas
As escrituras definitivas entregues no município fazem parte do trabalho de regularização fundiária realizado pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) e as famílias recebem os documentos totalmente gratuitos.
“São famílias que vão receber a sua escritura sem um real de custo. Eu sei que tem algumas pessoas que conquistaram a sua casa ou seu pedaço de terra com muito suor e trabalho. É legítimo que elas recebam essa escritura pelo reconhecimento de toda a espera e de todo o esforço que fizeram”, afirmou o governador Mauro Mendes.
Além da entrega dos títulos e assinaturas de convênios, o governador Mauro Mendes vistoriou as obras de asfaltamento das Avenidas Goiás, Ayrton Senna, Rondônia, Amazonas e da MT-441, além dos trabalhos de construção de 50 casas populares pelo programa SER Família Habitação.
Também participaram da solenidade os deputados estaduais Beto Dois a Um, Diego Guimarães e Nininho, os secretários de Estado Fábio Garcia (Casa Civil), César Roveri (Segurança Pública) e Laice Souza (Comunicação) e o presidente do Intermat, Francisco Serafim.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Governo de Mato Grosso terá orçamento de R$ 40 bilhões em 2026
O orçamento de Mato Grosso projeta uma receita total de R$ 40,7 bilhões para o ano de 2026, um crescimento de 10,02% em relação ao exercício anterior. Desse total, R$ 28,67 bilhões são destinados ao orçamento fiscal e R$ 12,13 bilhões à seguridade social. A lei orçamentária já foi encaminhada para votação da Assembleia Legislativa.
Do montante previsto, R$ 4,92 bilhões serão destinados a investimentos diretos, com ênfase em infraestrutura rodoviária, saúde, educação e segurança pública.
O orçamento de 2026 traz uma importante alteração estrutural na área de segurança pública, após a criação da Secretaria de Justiça (Sejus-MT). A nova pasta passou a administrar o sistema penitenciário e as unidades socioeducativas, antes sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT).
Com a nova estrutura, a Sesp terá orçamento de R$ 4,38 bilhões, enquanto a Sejus contará com R$ 944,9 milhões. Juntas, somam R$ 5,33 bilhões, valor superior ao consolidado para a área em 2025. “As funções que antes estavam sob a Sesp agora aparecem em duas secretarias. Isso não significa redução de recursos, mas uma reorganização. A execução penal e a custódia estão agora sob a Sejus, enquanto o policiamento e a investigação permanecem com a Sesp. É um novo modelo de gestão, que permite maior foco e eficiência nas duas frentes”, explicou o secretário-adjunto do Orçamento Estadual da Secretaria de Fazenda, Ricardo Capistrano.
O Poder Executivo concentra R$ 34,34 bilhões do orçamento total. O Poder Judiciário contará com R$ 3,32 bilhões, a Assembleia Legislativa com R$ 1,04 bilhão, o Ministério Público com R$ 963,9 milhões, o Tribunal de Contas com R$ 749,8 milhões e a Defensoria Pública com R$ 369,9 milhões.
Entre as secretarias e órgãos do Poder Executivo, a maior dotação orçamentária é da Educação, com R$ 5,80 bilhões, seguida pela MTPrev, com R$ 5,53 bilhões, e Segurança Pública, com R$ 4,38 bilhões. A Saúde terá um orçamento de R$ 4,24 bilhões e a Justiça, R$ 944,9 milhões. A Infraestrutura contará com R$ 3,43 bilhões, a Fazenda com R$ 1,11 bilhão e a Assistência Social e Cidadania com R$ 384,5 milhões.
Outras secretarias que terão orçamento expressivo são a de Agricultura Familiar (R$ 646,86 milhões), Desenvolvimento Econômico (R$ 200,9 milhões), Meio Ambiente (R$ 390,33 milhões), Planejamento e Gestão (R$ 424,90 milhões), Cultura, Esporte e Lazer (R$ 246,58 milhões), Ciência e Tecnologia (R$ 109,7 milhões), Casa Civil (R$ 126,44 milhões) e a Controladoria-Geral (R$ 122,62 milhões).
Além das secretarias, o orçamento do Executivo reserva R$ 2,49 bilhões para encargos gerais do Estado, que incluem amortização da dívida, juros e encargos financeiros.
Segundo Capistrano, o orçamento foi construído de forma prudente e responsável, com projeções realistas de receita e despesa. “O orçamento foi elaborado para evitar frustração de receita. Trabalhamos com uma previsão segura, dentro de parâmetros fiscais sólidos, justamente para que o Estado mantenha equilíbrio ao longo do exercício. Se houver incremento de arrecadação, o orçamento será suplementado de forma transparente, conforme a legislação permite”, destacou.
A proposta orçamentária foi feita com base no Marco de Médio Prazo, instrumentos que reforçam a sustentabilidade fiscal, ampliam a previsibilidade das ações do Estado e fortalecem a integração entre planejamento, orçamento e gestão. As projeções apontam para um PIB estadual de R$ 329,3 bilhões, crescimento real de 3,8%, IPCA de 4,5% e relação dívida/PIB de 15,3%, uma das menores do país.
Fonte: Governo MT – MT
Governo de MT anuncia mais R$ 32 milhões e entrega 354 escrituras para Nova Canaã do Norte
Palestra destaca recuperação de ativos como estratégia contra o crime organizado
Mutirão Interligue Já alcança 93% de acordos
Prefeito elogia professores e aposta em êxito das escolas no combate à violência doméstica
Governo de Mato Grosso terá orçamento de R$ 40 bilhões em 2026
Segurança
PM prende homem por ameaçar a esposa com arma de fogo em Juína
Policiais militares do 20º Batalhão prenderam um homem, de 27 anos, pelos crimes de ameaça e posse irregular de arma...
Polícia Militar detém quadrilha após roubo, tentativa de homicídio e recupera mais de R$ 75 mil
Policiais militares do 1º Pelotão de Alto Garças (365 km de Cuiabá) prenderam, na manhã desta segunda-feira (20.10), dois homens,...
Polícia Civil participa de assinatura de termo de cooperação de combate e prevenção aos crimes contra administração pública
A Polícia Civil participou da cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação Técnica Interinstitucional, realizada nesta segunda-feira (20.10), em Cuiabá....
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Pix Automático torna-se obrigatório
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
-
Brasil4 dias atrás
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
-
Brasil4 dias atrás
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
No meio do medo está a coragem
-
Cuiabá6 dias atrás
Cuiabá realiza Dia D de vacinação no sábado com todas as unidades abertas
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Desenrola Rural já renegociou R$ 11,97 bilhões de dívidas da agricultura