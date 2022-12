Operação prende seis pessoas por embriaguez ao volante e fiscaliza 166 veículos

O Governo de Mato Grosso tem transformado a realidade dos agricultores familiares ao destinar investimentos considerados importantes para a manutenção da vida no campo, como a distribuição de mudas, sêmen bovino, além de máquinas e equipamentos, cujo acesso era dificultado em razão do alto custo. O prefeito de Apiacás, Júlio Cesar dos Santos, afirma que o olhar atento da atual gestão ao segmento tem modificado a perspectiva da vida no campo.

“Antes, eu via que os jovens não tinham intenção de continuar na propriedade da família. Víamos os moradores do campo envelhecendo e seus herdeiros indo embora, desistindo da atividade. Com a chegada de máquinas pesadas, repassadas pelo Governo do Estado para uso do agricultor familiar, percebemos que o jovem voltou a se interessar pelo trabalho desenvolvido pelos pais e isso é muito bom”, enfatiza.

Na quinta-feira (1º.12), o prefeito veio a Cuiabá participar de uma grande entrega de máquinas, equipamentos, veículos e notebooks realizada pelo Governo de Mato Grosso. A cerimônia ocorreu na Arena Pantanal e contou com a participação de diversos municípios. Todas as 141 cidades mato-grossenses receberam investimentos.

Desde o início da gestão, em 2019, Apiacás já recebeu, apenas da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), uma caminhonete Hilux, um distribuidor de calcário e 400 toneladas de calcário para correção de solo para pasto, uma motoniveladora, 280 doses de sêmen bovino, um caminhão refrigerado, um rolo compactador e uma patrulha mecanizada composta por um trator agrícola 4×4 com potência de 110 CV, uma carreta basculante com capacidade para seis toneladas e uma grade aradora com 18 discos de 28 polegadas, num total de R$ 2,3 milhões. Na quinta-feira, o município ainda foi contemplado com uma picape.

O prefeito de Nova Santa Helena, Paulinho Bortolini, também viajou à Capital para receber novos investimentos por meio do Governo do Estado. Para o gestor, o apoio do Estado tem sido fundamental para para o pequeno agricultor.

“Estes investimentos contribuíram para melhorar consideravelmente a atividade, fazendo uma grande diferença na vida do agricultor familiar. Em minha cidade, onde 30% da população atua na agricultura familiar, o volume de frutas, hortaliças e legumes aumentou. Hoje ele tem a opção de usar trator, escavadeira, carreta basculante, o que facilita o seu trabalho, e que antes não era possível”, comenta.

O município, localizado na Região Norte do Estado, já recebeu da atual gestão um trator com potência de 110 CV, duas carretas basculantes, uma grade aradora, seis resfriadores de leite, um veículo picape Strada, uma colhedora de forragem, um distribuidor de calcário, 500 toneladas de calcário, uma escavadeira hidráulica, uma motoniveladora e 230 doses de sêmen bovino. Ao todo, o investimento foi de R$ 2,8 milhões.

O secretário de Agricultura de Acorizal, Gyovanni Campos, também pontua que, além de facilitar o trabalho do agricultor familiar, os equipamentos entregues pelo Governo do Estado tornam as etapas do cultivo mais rápidas e econômicas.

“Uma área arada manualmente, além de causar desgaste do trabalhador, demoraria mais tempo e mais gastos, com a contratação de uma ou duas mais pessoas para preparar a colheita. Com o uso de máquinas, o tempo é menor, o desperdício é reduzido, economiza-se mão de obra e aumenta a produtividade”, afirma.

Acorizal também já recebeu importantes investimentos da Seaf, na ordem de R$ 850 mil, por meio da entrega de uma motoniveladora, um trator de 110 cv de potência, uma carreta basculante, uma grade aradora, um resfriador de leite e 150 toneladas de calcário.

Entregas

Em quatro anos, o volume de investimentos destinados pelo Governo do Estado à agricultura familiar ultrapassou a marca de R$ 336 milhões e 1.200 itens entregues.

Desde 2019, a Seaf entregou a prefeituras, cooperativas e associações um total de 184 tratores, 27 microtratores, 129 grades aradoras, 130 carretas basculantes, 26 mil toneladas de calcário, 27 mil doses de sêmen, 1.600 prenhezes, 553 tanques resfriadores de leite, 100 ordenhadeiras de leite, 49 colhedoras de forragens, 43 motoniveladoras, 59 caminhões basculantes, 61 veículos picapes Strada e 34 caminhonetes Hilux.

Também foram entregues 33 pás carregadeiras, 26 retroescavadeiras, 29 distribuidores de calcário, 17 escavadeiras elétricas, 16 ensiladeiras, 11 plantadeiras de mandioca, 14 plantadeiras e adubadeiras, 10 perfuradores de solo, 9 caminhões refrigerados, 5 caminhões tanques isotérmicos, 06 caminhões baú, 7 enxadas rotativas, 7 carretas agrícolas, 7 plainas niveladoras e 2 encanteiradores.

Já na última quinta-feira foram mais 15 caminhonetes Hillux 15 L-200, 15 picapes Strada e 33 patrulhas mecanizadas compostas por trator, grade aradora e carreta.

Fonte: GOV MT