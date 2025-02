Operação prende traficante que atuava com venda de anabolizantes e drogas sintéticas em Cuiabá

A Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos da Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (7.2), a Operação Anabólicos para cumprimento de cinco mandados de prisão e busca e apreensão, um de prisão, sequestro de bens e apreensão de veículo.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo) dentro de investigações da Denarc que apuram o tráfico de drogas sintéticas. A ação resultou na apreensão de cocaína, mdma (ecstasy), balança de precisão, remédios controlados e anabolizantes de origem desconhecida.

O alvo da investigação, suspeito de atuar com o comércio de entorpecentes na modalidade delivery, além de ter o mandado de prisão preventiva cumprido, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e crime contra a saúde pública.

As investigações conduzidas pela Denarc apontavam que o suspeito utilizava um veículo Toyota Corolla preto para realizar a entrega de entorpecentes. Porém, durante esta semana, os policiais da Denarc levantaram que o veículo estava parado em uma oficina e que o investigado estava utilizando um veículo Hyundai Creta prata para a entrega das encomendas ilícitas.

Durante as buscas na residência do investigado, os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes, sendo comprimidos de ecstasy, cloridrato de cocaína, ácido bórico, além de vários anabolizantes, bulas e caixas diversas para comercialização desses medicamentos, embalagens zip lock para entorpecentes.

No local, foram encontrados outros apetrechos como uma balança de precisão, plástico para embalo da droga, prato com resquícios de drogas, máquina de cartão e cigarro eletrônico. No veículo Creta prata que vinha sendo utilizado pelo investigado foram encontradas duas embalagens zip lock com comprimidos de ecstasy.

Em buscas em um ponto comercial também alvo da investigação, foram apreendidos diversos medicamentos, além de caixas vazias de esteroide e anabolizantes e uma balança de precisão.

O investigado foi conduzido à Denarc, onde após ser interrogado pelo delegado André Rigonato, foi lavrado o flagrante, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no comércio ilícito.

A operação de combate ao tráfico de drogas sintéticas integra os trabalhos do Programa Tolerância Zero do Governo do Estado de repressão à atuação de facções criminosas.

Fonte: Governo MT – MT