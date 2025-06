Operação realizada em Cuiabá e Santo Antônio de Leverger apreende 2,8 mil unidades de iscas vivas

O autor de um feminicídio e um homicídio qualificado, ocorridos na última quinta-feira (26), em São José dos Quatro Marcos, foi preso pela Polícia Civil, na manhã deste sábado (28.6). A prisão do suspeito ocorreu após dois dias de intensas buscas para sua localização e representação pela prisão preventiva.

As vítimas Maryelly Ferreira Campos, de 16 anos, e Wallisson Rodrigo Scapin Gasques, de 25 anos, foram encontradas sem vida em uma cama de casal, com múltiplas perfurações causadas por arma branca.

O suspeito, de 25 anos, era companheiro da adolescente, com quem mantinha uma relação marcada por episódios de violência doméstica, que nunca haviam sido oficialmente denunciados à polícia.

Durante as investigações, surgiram imagens de agressões anteriores registradas em vídeo, confirmando o histórico de violência. O crime ocorreu na casa de um amigo do casal e teria sido motivado por ciúmes, uma vez que o suspeito já sabia há algum tempo que as vítimas mantinham um relacionamento.

Após matar as vítimas, ele acordou o dono da residência e confessou o crime. Em seguida, fugiu em uma motocicleta, que pegou na casa da irmã, em direção à casa da mãe. Lá, voltou a confessar os fatos e pediu perdão, antes de desaparecer.

O dono da casa, abalado, foi quem acionou as equipes policiais dando início às buscas. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe da Delegacia de São José dos Quatro Marcos iniciou as diligências, que pediu a prisão preventiva do suspeito, sendo prontamente deferida pelo Poder Judiciário.

A prisão do suspeito foi realizada na zona rural do município. O preso foi conduzido à Delegacia de São José dos Quatro Marcos, onde será interrogado pelo delegado Thiago Meira e deverá responder por feminicídio e homicídio qualificado.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia em casos de violência doméstica, que muitas vezes antecedem crimes de maior gravidade. O caso segue sob investigação.

Fonte: Policia Civil MT – MT