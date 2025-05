Operação tapa-buraco avança e atende mais de 500 pontos nos CPAs I e II

Estão abertas as inscrições para o 8º Pedal Ecológico da Semob, organizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Interessados terão até o dia 17 de maio para se inscrever nas farmácias Rede Economize, localizadas em frente à rodoviária de Cuiabá ou na Avenida Miguel Sutil, parceira do evento, mediante a doação de uma fralda geriátrica ou uma lata de leite em pó.

As inscrições também poderão ser feitas por meio do WhatsApp, pelos números (65) 3627-2900 e (65) 3028-1636. A retirada dos kits será realizada nas lojas Ciclo Machado da Avenida 15 de Novembro, em Cuiabá, ou na Avenida Filinto Muller, em Várzea Grande.

É esperada a participação de cerca de 600 ciclistas. Os itens arrecadados serão destinados a instituições filantrópicas que cuidam de idosos e crianças.

O evento conta com o apoio da primeira-dama e vereadora Samantha Iris e acontecerá no dia 18 deste mês, com muita diversão, alegria, prêmios — incluindo uma bicicleta — e música ao vivo no final do trajeto. A concentração para a saída será no Parque das Águas, com destino ao Rio dos Peixes, na associação do Basa, em um percurso de cerca de 30 km.

“Teremos toda a segurança viária, com o apoio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e também dos agentes da Semob. Qualquer pessoa poderá participar — criança, idoso, mesmo quem não for ciclista. Haverá ônibus para o transporte dessas pessoas, e todos estarão contribuindo com a causa solidária. O ônibus também servirá para atender os ciclistas que não conseguirem concluir o trajeto”, destacou a vice-prefeita e secretária municipal de Mobilidade Urbana, coronel Vânia Rosa.

Os participantes terão aquecimento com instrutor físico, café da manhã com mesa de frutas, almoço a partir das 12h, música ao vivo, banho de rio e sorteio de brindes. A programação contará ainda com uma variedade de produtos para degustação, como sucos, bebida láctea YoPRO, Guaramix, polpa de açaí e água de coco.

“Estamos mobilizados para fazer o melhor evento. É o primeiro da gestão Abilio Brunini e o primeiro tendo a Samantha como madrinha dessas causas sociais, junto com toda a equipe da Semob”, explicou a secretária adjunta da Semob, Regivânia Alves.

Segundo o coordenador do Pedal, Raimundo Ribeiro, além do apoio da ambulância Vita Emergências e de caminhonetes, haverá um ônibus para conduzir os ciclistas que desejarem retornar ao Parque das Águas para buscar seus veículos e depois voltar ao Rio dos Peixes para aproveitar a festividade, que se estenderá até as 16h.

#PraCegoVer

A foto mostra ciclistas em uma das edições do Pedal da Semob.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT