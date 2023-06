Operação tapa-buracos contempla área central e os bairros Baú, Jardim Paulista, Parque Atalaia e Jardim das Oliveiras

Nesta quinta-feira (29), a operação tapa-buracos, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras (SMOP), atua com uma equipe na área central, ao lado da Prefeitura, onde foi realizado recentemente um serviço de drenagem. Em seguida, a equipe vai realizar o serviço nos bairros Baú e no bairro Jardim Paulista. A segunda equipe de tapa-buracos está hoje nos bairros Parque Atalaia e Jardim das Oliveiras.

O planejamento tem como prioridade, o atendimento aos corredores de ônibus e avenidas principais da cidade, a fim de promover as melhorias necessárias na malha viária bastante castigada pela temporada de chuvas.

José Roberto Stopa, o vice-prefeito e secretário da Secretaria Municipal de Obras Públicas de Cuiabá (SMOP), ressaltou que a administração municipal está empenhada em reduzir os transtornos enfrentados pela população em todas as áreas da cidade. “A realização de reparos nas vias, incluindo a correção de buracos, requer tempo e habilidade. Estamos em constante diálogo com a comunidade, ouvindo as demandas das lideranças locais e buscando acelerar as obras, trabalhando diariamente”.

É importante salientar que, desde que foi implementado pela gestão de Emanuel Pinheiro, em abril, mais de 50 localidades já receberam ações de melhoria, sendo que o prefeito Pinheiro e seu vice Stopa acompanham essas intervenções de perto, inclusive de forma remota, em tempo real.

A SMOP disponibiliza um canal de comunicação exclusivo para o recebimento de demandas dessa natureza, o ZapObras: (65) 99216-0484, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.





Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT