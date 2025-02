Operação Tolerância Zero para delitos de trânsito flagra motociclistas com documentação vencida e sem habilitação

Andar com o licenciamento vencido e não ser habilitado para a condução do veículo são as infrações mais cometidas por motociclistas que foram identificadas durante a 1º Operação Tolerância Zero – Duas Rodas, realizada na sexta-feira (8.2), no Contorno Leste, em Cuiabá.

Conforme dados divulgados nesta segunda-feira (10.2) pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI), além de remover 63 veículos, a operação registrou 129 Autos de Infração de Trânsito (AIT), sendo 48 por licenciamento vencido e 34 por não possuir habilitação.

Outras informações mais cometidas foram, sistema de iluminação alterados (8), ausência de itens de segurança obrigatórios – como retrovisor (6), calçados inadequados (6), e permitir que uma pessoa não habilitada conduza veículo automotor (5).

O secretário adjunto de Integração Operacional (Saiop), coronel PM Fernando Augustinho, destacou que a operação Tolerância Zero – Duas Rodas foi criada com a finalidade de coibir esses delitos de trânsito, que acabam colocando a vida dos motociclistas em risco, evitando acidentes e preservando a vida.

“Muitos motociclistas trafegam com veículos totalmente fora dos padrões de segurança, pneu careca, sem retrovisor, com a manutenção deficitária, com freios danificados, o que acaba gerando insegurança no trânsito, colocando a própria vida a de terceiros em risco e tudo isso está sendo fiscalizado e com essas ações estamos zelando pela vida e segurança no trânsito”, destacou.

A coordenadora do GGI, tenente coronel PM Monalisa Furlan, lembrou que essa operação foi criada a partir da análise dos resultados da Operação Lei Seca, voltada para motociclistas, realizada no ano passado em Cuiabá e Várzea Grande.

“A secretaria constantemente faz estudos técnicos direcionados às mortes e delitos de trânsito para levantar indicadores que ajudem a nortear as ações de prevenção educação e fiscalização e trânsito, assim identificamos quais as frentes que precisamos atuar em relação a violência no trânsito para podermos atingir o foco principal”, pontuou.

Fonte: Governo MT – MT