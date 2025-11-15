Operações Lei Seca prendem 13 condutores e removem 42 veículos em Cuiabá

Duas operações Lei Seca, realizadas na madrugada deste sábado (15.11) em Cuiabá, resultaram na prisão de 13 condutores e na remoção de 42 veículos, sendo 35 carros e 7 motocicletas.

As ações ocorreram simultaneamente sob o viaduto na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), no bairro Araés, nos dois sentidos da pista, totalizando a fiscalização de 144 veículos, com o mesmo número de testes de alcoolemia realizados.

Das 13 prisões, 11 foram por embriaguez, uma por dirigir sem habilitação e a outra por entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada.

De acordo com o relatório divulgado, as duas operações somaram 80 multas aplicadas, sendo 13 por conduzir veículo sob o efeito de álcool, 54 por falta de registro ou licenciamento do veículo, entre outras infrações graves. As operações foram iniciadas por volta das 2h da madrugada e se estenderam até as 6h.

Nos casos de prisões por embriaguez, a autuação criminal inclui prisão com exigências do pagamento de multas de R$ 2,9 mil, fiança estimada pelas autoridades policiais para responder pelo crime em liberdade e suspensão da CNH, com a proibição de dirigir, entre outras implicações legais.

A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI). Nesta edição, foram empregadas equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBMMT), da Polícia Penal e do Sistema Socioeducativo.

