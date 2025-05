Operações Lei Seca resultam em sete prisões por embriaguez e remoção de 46 veículos em Cuiabá

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, no final da tarde de quarta-feira (21.5), três vítimas de uma colisão frontal entre um automóvel e um caminhão na rodovia MT-208, em Alta Floresta (a 790,2 km de Cuiabá).

A equipe da 7ª Companhia Independente Bombeiro Militar (7ª CIBM) foi acionada e duas viaturas foram enviadas para atender a ocorrência. A suspeita é de que o acidente tenha sido causado por uma ultrapassagem indevida, resultando em uma colisão frontal entre os veículos.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram duas vítimas no caminhão e duas no veículo de passeio. No caminhão, estavam o motorista e um passageiro, ambos conscientes e orientados. O motorista relatou não sentir dores e não apresentava ferimentos aparentes nem suspeita de fraturas.

O passageiro, por sua vez, apresentava escoriações nos braços, crânio, dorso e tórax, além de queixar-se de dores generalizadas pelo corpo. Ele foi imobilizado, estabilizado para ser encaminhado a uma unidade de saúde.



Uma terceira vítima, ocupante do veículo de passeio, já havia sido retirada do automóvel por terceiros presentes no local. A vítima apresentava ferimentos no crânio, queimaduras nos braços e nos cabelos, além de escoriações na perna e no rosto.

Imediatamente, os bombeiros militares realizaram a contenção de sangramento, imobilizaram e estabilizaram a vítima. Todos os socorridos foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Regional de Alta Floresta.

Uma quarta vítima, que ainda se encontrava dentro do veículo de passeio, veio a óbito no momento do acidente. Foi necessário realizar o desencarceramento do corpo após a extinção de um incêndio que atingiu o automóvel. Após o resgate, o corpo foi entregue aos cuidados da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Fonte: Governo MT – MT