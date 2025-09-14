MATO GROSSO
Operações Lei Seca resultaram na prisão de 16 condutores em Cuiabá
Duas edições da Operação Lei Seca realizadas em Cuiabá, na madrugada deste domingo (14.9), resultaram na prisão de 16 pessoas.
Quatorze foram presas por embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito) e duas por adulteração veicular e favorecimento pessoal, ambos os crimes previstos no Código Pena (CP), artigos 311 e 348, respectivamente.
As ações ocorreram simultaneamente nas avenidas Tenente-coronel Duarte (Prainha), no bairro Dom Aquino, e na Beira Rio, no bairro Grande Terceiro.
De acordo com o relatório divulgado, 110 veículos foram fiscalizados e 114 testes de alcoolemia realizados nas duas operações, resultando na remoção de 40 veículos, sendo 28 carros e 12 motocicletas.
As operações foram iniciadas por volta das 3h da madrugada e se estenderam até às 6h, resultando, ainda, na aplicação de 73 multas por consumo de álcool, falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento obrigatório, entre outras irregularidades.
Nos casos de prisões por embriaguez, além da autuação criminal com exigência do pagamento de fiança para responder pelo crime em liberdade, a multa inicial é de R$ 2,9 mil, podendo chegar a R$ 5,8 mil em caso de reincidência, além da suspensão da CNH, entre outras implicações legais.
A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI). Nesta edição, foram empregadas equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBM-MT), Polícia Penal e Sistema Socioeducativo.
SES promove qualificação de agentes indígenas de saúde no Alto Xingu
A Secretaria de Saúde de Mato Grosso promove, até o dia 17 de setembro, curso de qualificação para Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e de Saneamento (AISAN) do Distrito Sanitário Especial Indígena Kaiapó (Dsei Kaiapó).
O curso é realizado na Aldeia Piaraçu, na Terra Indígena Capoto-Jarina, em São José do Xingu, por meio de uma parceria entre a Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESP-MT), a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o Dsei Kaiapó e o Ministério da Saúde.
A proposta é qualificar os agentes indígenas que atuam nos cinco Dseis localizados em Mato Grosso, atingindo, ao todo, cerca de 900 estudantes.
Segundo a superintendente da Escola de Saúde Pública do Estado (ESP), Silvia Tomaz, nesta etapa participam 30 alunos pertencentes às etnias Kaiapó, Metuktire e Terena. Os docentes são da Unifesp e do Dsei Kaiapó.
“Estão sendo abordados temas como morbidade, mortalidade infantil, síndromes gripais, visita domiciliar, doenças respiratórias e saneamento ambiental. O curso inclui ainda aspectos relacionados à água, esgoto, resíduos sólidos e qualidade do ar”, explicou.
A ESP participa do planejamento das aulas, elaboração dos cadernos pedagógicos de atividades, efetivação das matriculas dos alunos, acompanhamento pedagógico e a certificação dos alunos.
Silvia acrescentou que esses agentes já atuam nas equipes de saúde e saneamento das aldeias.
“Após a qualificação, eles estarão ainda mais preparados para exercer as suas atividades com mais eficácia e contribuir de forma articulada, com embasamento técnico, científico e ético, respeitando a interculturalidade e promovendo uma atenção diferenciada à saúde dos povos indígenas”, disse Sílvia.
O cacique Megarom Txucarramãe e diversas lideranças participaram da cerimônia de abertura da capacitação.
A capacitação
Os agentes de saúde do Dsei Kaiapó terão um total 500 horas de capacitação, enquanto os agentes de saneamento, 450 horas, distribuídas em momentos de concentração e dispersão com atividades práticas.
O projeto começou em dezembro de 2019, mas precisou ser paralisado em março de 2020, devido à pandemia do coronavírus. As aulas foram retomadas em 2024.
Pesca esportiva atrai público diverso e ganha força entre mulheres em Mato Grosso
Mato Grosso vem conquistando um público cada vez mais diverso na pesca esportiva, e as mulheres têm marcado presença nesse cenário. Em Barão de Melgaço, uma das dez cidades mais favoráveis à prática no país segundo a 12ª edição do Boletim de Inteligência de Mercado do Turismo (BIMT), um grupo de 40 mulheres, de diferentes idades e origens, se reuniu às margens do Rio Cuiabá para participar de uma experiência exclusiva de pesca feminina.
A empresária Aline Degani, idealizadora do evento ‘Elas no Pantanal’ que, desde 2022, promove encontros de pesca esportiva exclusivos para mulheres no Pantanal mato-grossense, conta que transformou em projeto o desejo de muitas mulheres: participar de eventos de pesca esportiva em um espaço pensado exclusivamente para elas.
“Eu amo pescar. Eu morava em fazenda, tinha uma represa e pescávamos lá. Mas nas reuniões de pesca masculina nunca havia espaço para nós. Então comecei a reunir amigas que também tinham vontade de pescar. Uma foi chamando outra, publiquei no Instagram, e mais mulheres apareceram. Assim nasceu o Elas no Pantanal”, conta.
Durante os 2 dias de pescaria, as mulheres puderam pescar espécies como pintado, dourado, cachorra, jaú e piraputanga, além de também observar a fauna típica da região, como tuiuius, jacarés, capivaras e aves nativas.
Para algumas, o evento significou ocupar um espaço por muito tempo visto como masculino. Para outras, como a paranaense Isabela Branco, que viajou 1.600 km para participar, foi a chance de viver uma experiência inédita. Acostumada a pescar com vara de bambu em açudes, destacou a diferença da experiência.
“Nunca havíamos participado de um evento assim de pesca esportiva. Eu achei muito legal, valeu muito a pena”, afirma, ao contar que ficou encantada com jacarés, capivaras e macacos vistos de perto.
Há também quem já tenha transformado o encontro em tradição, como a Érica Andreola, de Nova Mutum, que participou pela terceira vez.
“Aqui a gente é só mulher. A gente deixa de ser esposa, mãe, deixa o trabalho lá e fica só a gente. Cada pescaria é uma história, uma experiência nova, um lugar diferente. É muito lindo.”
A secretária adjunta de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Maria Letícia Costa, também vivenciou a experiência de perto. Para ela, iniciativas como o Elas no Pantanal se somam às políticas públicas que têm fortalecido o turismo de pesca em Mato Grosso.
“Participar deste encontro foi uma experiência enriquecedora. Acompanhei de perto a alegria das mulheres que vieram de diferentes lugares, cada uma com sua história, mas todas unidas pelo desejo de pescar. A estrutura da pousada e a organização do evento mostram que Mato Grosso está preparado para receber bem esse público. Com a Lei do Transporte Zero, conseguimos assegurar a preservação da nossa biodiversidade e, ao mesmo tempo, abrir novas oportunidades para a pesca esportiva, que hoje é um atrativo consolidado do Estado”, disse a secretária.
De acordo com a Associação Mato-grossense de Ecoturismo e Pesca Esportiva, o setor cresceu até 40% nos últimos dois anos, impulsionado pela abertura de pousadas, marinas e empreendimentos especializados. Desde 2024, a Lei do Transporte Zero contribui para o avanço da pesca esportiva e preservação das espécies dos rios de Mato Grosso.
A organizadora do encontro, Aline Degani, lembra o objetivo central do evento: reforçar o caráter esportivo da prática.
“Nós temos uma política de pesque, fotografe e solte. Quem pesca aqui não pode abater nem mesmo os peixes que a lei permite. Todos os peixes servidos na pousada vêm de tanques. A gente gosta de lembrar que pesca é esporte, não caça”, reforça.
