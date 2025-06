Operações Lei Seca terminam com 13 motoristas presos por embriaguez ao volante na madrugada deste domingo (8)

Falta menos de uma semana para o fim da campanha de atualização de estoque de rebanhos, realizada pelo Governo do Estado, através do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea). Os produtores rurais de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, equídeos, suínos, aves peixes e abelhas, têm até terça-feira (10.6) para informar no site do Indea os dados detalhados dos rebanhos e das propriedades rurais.

Neste ano não haverá extensão de prazo da campanha de atualização de estoque. A ação, realizada duas vezes no ano (maio/junho e novembro/dezembro), é obrigatória e pode ser feita pela internet, através do módulo do produtor, ou presencialmente em qualquer uma das 140 unidades ou postos avançados que o Indea possui em Mato Grosso.

O produtor rural que ainda não tem acesso ao módulo do produtor, pode requerer o cadastro em alguma unidade do Indea, e assinar o Termo de Compromisso de Utilização do Sistema Informatizado. No site do Indea, em Sanidade Animal, Atendimento não Presencial, é possível acessar o referido termo.

A não comunicação de estoque destes rebanhos resulta em multa única de 27 Unidades de Padrão Fiscal (UPFs), cujo valor é de R$ 6.705,72.

Campanha de 2024

Na última campanha realizada pelo Indea, em novembro de 2024, houve o envolvimento de 109.900 estabelecimentos rurais, sendo 109.651 estabelecimentos com bovinos, 315 com aves comerciais e 105 contendo suínos tecnificados.

A última campanha também apontou a existência de 32,8 milhões de bovinos, 37,2 milhões de galinhas comerciais e 1,7 milhão de suínos tecnificados.

Fonte: Governo MT – MT