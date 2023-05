Operadores de turismo de três países estarão na FIT Pantanal

Operadores de turismo da Bolívia, Peru, Paraguai vão divulgar roteiros e destinos nos países vizinhos do Brasil aos mato-grossenses que visitarem a Feira Internacional do Turismo (FIT) do Pantanal, que será realizada de 4 a 7 de maio, no Centro de Eventos do Pantanal. O acesso é gratuito.

O tema foi um dos debatidos na reunião de alinhamento da FIT Pantanal, na manhã desta terça-feira (02.05) entre os organizadores e apoiadores do evento.

A presidente do Sindicato dos Guias de Turismo e também representante do governo peruano, Susy Miranda, diz que durante a FIT os mato-grossenses poderão conhecer mais sobre o país e informações sobre atrativos como Machu Picchu, a Rainbow Mountain, Lago Titicaca, Vale Sagrado dos Incas, dentre outros.

“Um operador de Cusco estará no evento justamente para reforçar a rota interoceânica, do Rio de Janeiro (RJ) a Lima, no Peru, com o retorno da linha agora com a Trans Acreana. Ela sai uma vez por semana de Cuiabá toda sexta-feira e chega em Cusco na segunda-feira pela manhã e o outro é Lima”, explica Susy.

O valor da passagem de Cuiabá a Cusco é em torno de R$ 1.150. Ele vem para conversar com as operadoras, com o trade turístico do nosso Estado e apresentar as propostas do Peru e uma das 7 maravilhas do mundo, que é Machu Picchu.

“Com certeza, a participação vai impulsionar mais o turismo de mato-grossenses no Peru”, destacou Susy.