Órfãos do feminicídio são debate na Câmara de Cuiabá

As ruas Comendador Henrique e a Veiga Cabral, a Avenida General Camisão e a quadra de areia do bairro Dom Aquino receberam mudas de Ipês, Resedá e Amora nesta semana. No total foram 15 árvores que em breve estarão embelezando as calçadas e oferecendo sombra em frente as residências. A ação integra o planejamento de arborização urbana da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADES) com vistas a amenizar os efeitos das ilhas de calor. Conforme o planejamento, ruas, praças e canteiros centrais de outros bairros e regiões serão contemplados como a grande região do CPA, Parque Ohara, 1º de Março, Ilza Terezinha, Três Barras, Tijucal e Praça da Família. No CPA 2 o plantio ocorrerá na próxima semana.

A iniciativa tem respaldo no estudo de viabilidade e conta com a observação via satélite, onde as imagens demonstram adensamento populacional e escassez de arborização. Depois de verificada a situação, equipes vão in loco conferir se há poucas árvores. Após constatado, o trabalho segue e, no caso das ruas, o contato com os moradores se dá de porta em porta para que autorizem o plantio na calçada.

“Precisamos do apoio dos moradores e o que é mais importante, que entendam o quanto a arborização impacta positivamente a vida das pessoas e as calçadas estão carentes de árvores. A receptividade tem sido muito boa e essa conscientização e sensibilidade do morador é muito importante, pois resulta no cuidado com a planta. Afinal, cuidar do Meio Ambiente é um dever de todos, não apenas do município”, frisou a engenheira Sanitarista e Ambiental e coordenadora de plantio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Paula Ofugi.

O tipo de árvores utilizado para calçadas (não são mudas doadas) é próprio para essa finalidade, são variedades preparadas para esse tipo de ambiente. Portanto, de pequeno porte frutíferas ou que produzem flores. O local onde serão plantadas também é demarcado com um dia de antecedência e a cova é preparada com adubo e produto que ajuda a manter a umidade da planta. Além disso, proximidades de hidrantes e postes são devidamente respeitados conforme prevê o Decreto 5144/2012 sobre Arborização. Em esquinas não é permitido o plantio.

“Desde o ano passado a Prefeitura de Cuiabá tem desenvolvido o plantio de árvores na cidade, inclusive em calçadas e tem dado continuidade ao longo deste ano. Houve uma pequena pausa nos meses de julho, agosto e setembro por conta do calor e escassez de chuva. Agora retomamos e nossa equipe está em plena ação para aproveitar o período das chuvas. Nos próximos anos veremos Cuiabá ainda mais bela e com mais sombras para amenizar o calor”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Renivaldo Alves do Nascimento.

A Avenida Miguel Sutil em toda sua extensão será contemplada com plantio de Ipês de cores variadas. Segundo a bióloga e gerente de licenciamento ambiental da SMADES, Marta Costa, cerca de 180 mudas das 300 que estão previstas já foram plantadas. “Com certeza ficará muito bonita além de trazer características de cuidado e zelo pelo Meio Ambiente. Ganha a gestão, o Meio Ambiente e os cidadãos”, comentou Marta.

A Praça Hamilton Moraes Navarros no bairro Jardim Kennedy também foi beneficiada recentemente com 40 mudas frutíferas, nativas do cerrado e ornamentais.

