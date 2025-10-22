MATO GROSSO
Organização criminosa usava senhas de servidores públicos para clonar veículos e lavar dinheiro
Um dos eixos do grupo criminoso de alcance nacional, desarticulado pela Polícia Civil de Mato Grosso na Operação Código Seguro 3, eram as fraudes virtuais por meio do acesso indevido a sistemas governamentais restritos de segurança. O objetivo era obter dados confidenciais de veículos para “esquentar” carros furtados ou roubados.
A investigação, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), revelou a atuação sofisticada do grupo criminoso, que explorava vulnerabilidades em sistemas para obter dados sigilosos de veículos e facilitar fraudes em larga escala. Entre os crimes investigados estão o de organização criminosa, lavagem de capitais, invasão de dispositivo informático qualificado majorado, furto qualificado pela fraude, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.
As investigações iniciadas em junho de 2023 identificaram a violação de segurança por meio do vazamento de credenciais de acesso a sistemas restritos de diversos estados.
Com base nos elementos apurados, nos meses de julho e setembro de 2024 foram deflagradas as primeiras fases da Operação Código Seguro, que consolidaram a coleta de dados e a apreensão de dispositivos, cujas análises revelaram a rede criminosa com atuação multifacetada em fraudes eletrônicas, invasão de sistemas governamentais, clonagem de veículos, lavagem de capitais e comércio ilegal de dados e produtos.
Clonagem de veículos
Alvo da primeira fase da operação, D.D. conhecido como “Ganso” ou “Dujob” e o investigado R.O.J.S. alvo da segunda fase foram identificados como os principais envolvidos no núcleo que coordenava o acesso indevido a sistemas de segurança com o fim de realizar as fraudes dos automóveis.
As investigações apontaram que R.O.J.S. liderava o núcleo de clonagem de veículos, sendo o responsável por financiar operações e contratar programadores para desenvolver Interfaces de Programação de Aplicações, as APIs , um conjunto de regras, protocolos e ferramentas que permite a comunicação entre diferentes sistemas e aplicativos de forma padronizada, para acessar os sistemas públicos.
Foi ele quem contratou D.D., programador central da organização criminosa e um dos principais alvos da investigação, identificado como o responsável por criar o site e outras ferramentas digitais que integravam os dados obtidos ilegalmente em plataformas da internet.
Com credenciais (senhas) obtidas indevidamente de servidores públicos, o grupo acessava dados confidenciais de veículos, incluindo chassis, motores e placas, que eram usados para “esquentar” carros furtados ou roubados. O processo envolvia a adulteração dos sinais identificadores dos veículos, simulando uma situação de legalidade para facilitar sua revenda no mercado.
O grupo criminoso também utilizava dispositivos como Jammers, que bloqueiam sinais de rastreamento, e mantinha armas de fogo em posse de alguns membros.
Lavagem de dinheiro e uso de laranjas
Os lucros obtidos com as fraudes eram lavados por meio dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, invasão de dispositivo informático qualificado majorado, furto qualificado pela fraude, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação e conhecidos, além de empresas de fachada.
Plataformas de apostas esportivas e corretoras de criptomoedas eram usadas para simular ganhos lícitos.
A lavagem de capitais era realizada por meio da pulverização de recursos em contas bancárias de terceiros, incluindo familiares como mães dos investigados, uma ex-namorada e até mesmo um vizinho dos alvos principais, que recebiam e movimentavam valores expressivos sem origem identificada.
A utilização de familiares e amigos como “laranjas” e a circularidade nas movimentações financeiras era a estratégia utilizada pelo grupo criminoso para lavagem de capitais, dificultando a recuperação dos ativos e, consequentemente, a reparação dos danos às vítimas.
Para o delegado da DRCI, Guilherme da Rocha, a operação Código Seguro demonstra a expertise da Polícia Civil de Mato Grosso no combate a crimes cibernéticos complexos. “As investigações identificaram suspeitos localizados em todas as regiões do Brasil, desarticulando a atuação da organização criminosa e protegendo os interesses dos cidadãos de Mato Grosso e de outros estados do país no mundo digital.”
Responsável pelo início das investigações, o delegado Gustavo Godoy Alevado, destacou que a deflagração da terceira fase da Operação Código Seguro é uma demonstração de que, ao contrário do que muitos pensam, a internet não é uma terra sem lei. “A Polícia Civil de Mato Grosso tem plenas condições de investigar crimes praticados no ambiente virtual, e irá sempre dar a resposta à altura”, disse o delegado.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros integra rede de atendimento e passam a levar pacientes com AVC direto para HMC
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) passou a integrar a rede de atendimento pré-hospitalar do programa SOS AVC, iniciativa da Prefeitura de Cuiabá que ocorre no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). O objetivo é propiciar atendimento pré-hospitalar qualificado, em tempo ideal, às vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) na baixada cuiabana.
A medida viabiliza intervenções e a adoção de protocolos internacionais que envolvem uso de alta tecnologia, o que aumenta as chances de recuperação dos pacientes e reduz o risco de sequelas graves nos usuários da rede do Sistema Único de Saúde (SUS).
Com a nova parceria, as vítimas poderão ser levadas direto pelos bombeiros à unidade referência HMC/Rede SOS AVC poupando as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Por isso, a orientação é que a população acione os números de emergência 192 (SAMU) ou 193 (Bombeiros) em caso de suspeita de AVC, garantindo atendimento ágil, diagnóstico rápido e o envio imediato de equipes especializadas.
O comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, destacou que a participação no programa visa agilizar o atendimento emergencial, reduzindo o tempo entre o início dos sintomas e o tratamento, fator decisivo para melhorar o prognóstico dos pacientes.
“Nossa missão finalística é salvar vidas. Somos parceiros para fazer esse projeto acontecer de forma ainda mais eficaz. O Estado investiu na estrutura dos bombeiros, incluindo a atuação das nossas equipes de bombeiros da saúde, e agora vamos juntos aprimorar o atendimento com protocolos específicos. Estamos convencidos de que a ação traz maior eficiência e fortalece a área da saúde”, afirmou o coronel durante reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde.
Idealizador do programa SOS AVC, o neurocirurgião Wilson Guimarães Novais explicou que há uma janela de até 4h30 após o início dos sintomas para que o tratamento seja eficaz na reversão do quadro. O atendimento dentro desse período reduz o tempo de internação e diminui significativamente as sequelas e os óbitos causados por AVC.
Por isso, a importância da identificação e remoção ágil da vítima até o hospital. Entre os sinais de alerta estão fraqueza ou formigamento súbito em um dos lados do corpo (rosto, braço ou perna), dificuldade para falar ou compreender a fala, alterações visuais, tontura, perda de equilíbrio e dor de cabeça intensa e súbita.
“É fundamental criar uma ponte eficiente para garantir que esses pacientes recebam atendimento o mais rápido possível. Hoje, contamos com o SAMU nas ruas e, agora, temos o reforço dos bombeiros de Mato Grosso. Quando o paciente busca primeiro uma UPA, há perda de tempo. E, muitas vezes, essa janela de tratamento eficiente já se fechou. Por isso, a integração direta dos bombeiros ao programa SOS AVC é essencial”, destacou Novais.
O tenente-coronel BM Jean Carlos Pinto de Arruda Oliveira, adjunto da Diretoria de Saúde do CBMMT, explicou que o protocolo prevê a identificação precoce dos sinais de AVC já durante a triagem das chamadas aos números 192 ou 193. Havendo suspeita, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar é enviada imediatamente ao local para realizar os primeiros atendimentos e garantir o transporte ágil e seguro da vítima ao HMC.
Na unidade hospitalar, o paciente é atendido pela rede SOS AVC, que oferece exames como tomografia e hemodinâmica, além de contar com uma equipe especializada de médicos intervencionistas, prontos para realizar os procedimentos necessários.
“Esse protocolo contempla a fase pré-hospitalar, com intervenção imediata no local, evoluindo para o atendimento hospitalar no HMC. O objetivo é reduzir o tempo de atendimento inicial, garantindo mais eficiência e o encaminhamento adequado ao hospital” explicou o diretor adjunto.
A médica Fanavya Sulzbacher, diretora técnica do Hospital Municipal de Cuiabá, destacou que poucas cidades no Brasil oferecem tratamento para AVC agudo pelo sistema público de saúde, apesar de a doença ser uma das principais causas de morte no país. Sendo assim, o apoio do Corpo de Bombeiros Militar é fundamental para fortalecer uma rede de atendimento mais eficiente, incentivando a população a compreender quando e como acionar os serviços de emergência.
“O acionamento correto, o uso do protocolo correto, permite termos a resposta rápida, o diagnóstico e a intervenção necessária ao melhor atendimento do paciente desta janela. Nossa equipe do HMC, tem as condições de atender a população e garantir estas primeiras intervenções”, concluiu a médica.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Empresas do setor de comunicação devem emitir NFCom a partir de 1º de novembro
A partir de 1º de novembro de 2025, as empresas que prestam serviços de comunicação e telecomunicação em Mato Grosso deverão emitir a Nota Fiscal de Comunicação Eletrônica (NFCom). Para facilitar a adesão ao novo modelo, a Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT) realizou o credenciamento automático de todas as empresas do setor.
Caso alguma empresa não tenha sido credenciada automaticamente, é possível solicitar o credenciamento voluntário por meio do e-mail [email protected].
De acordo com o fisco estadual, podem emitir a NFCom as empresas cuja atividade principal ou secundária esteja vinculada aos serviços de comunicação, conforme os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
A NFCom é um documento fiscal eletrônico (arquivo XML com validade jurídica) que substitui as notas fiscais de Serviço de Comunicação (modelo 21) e de Serviço de Telecomunicações (modelo 22). O novo modelo será utilizado por empresas de telefonia, internet, rádio e TV por assinatura, entre outras do segmento.
Emitida e armazenada de forma digital, a NFCom permite o envio automático das informações à Sefaz, reduzindo burocracias e erros, além de facilitar o controle tributário. A medida integra o processo de modernização da gestão fiscal do Estado, promovendo mais eficiência, segurança e transparência tanto para o contribuinte quanto para o poder público.
CNAEs obrigados à emissão da NFCom a partir de 1º de novembro
6010-1/00 – Atividades de rádio
6021-7/00 – Atividades de televisão aberta
6022-5/01 – Programadoras
6022-5/02 – Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras
6110-8/01 – Serviços de telefonia fixa comutada – STFC
6110-8/02 – Serviços de redes de transportes de telecomunicações – SRTT
6110-8/03 – Serviços de comunicação multimídia – SCM
6110-8/99 – Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
6120-5/01 – Telefonia móvel celular
6120-5/02 – Serviço móvel especializado – SME
6120-5/99 – Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
6130-2/00 – Telecomunicações por satélite
6141-8/00 – Operadoras de televisão por assinatura por cabo
6142-6/00 – Operadoras de televisão por assinatura por microondas
6143-4/00 – Operadoras de televisão por assinatura por satélite
6190-6/01 – Provedores de acesso às redes de comunicações
6190-6/02 – Provedores de voz sobre protocolo internet – VoIP
6190-6/99 – Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
6319-4/00 – Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
6311-9/00 – Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
Fonte: Governo MT – MT
Até sexta (24), população de Bom Jesus do Araguaia recebe atendimento para coleta biométrica
Prefeitura de Sinop oferece tratamento gratuito de auriculoterapia nas Unidades Básicas de Saúde
Prefeita recebe 'Mulheres Arteiras' e garante apoio à reativação de Centro Comunitário
EIV é apresentado para novo condomínio residencial em Várzea Grande
