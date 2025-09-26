Órgão Especial do TJMT aprova remoção de magistrados por antiguidade e merecimento

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) aprovou, em sessão administrativa desta quinta-feira (25 de setembro), a remoção de 29 magistrados subsidiados pelos critérios de antiguidade e merecimento.

A remoção de magistrados é um processo que visa à otimização da prestação de serviços judiciais e a movimentação na carreira, garantindo a eficiência e a qualidade do serviço judiciário.

Por merecimento:

1 – Juíza Edna Ederli Coutinho. Remoção para o Núcleo de Justiça 4.0 do juiz de Garantias, Gabinete 2, da Comarca de Cuiabá;

2 – Juíza Laura Dorilêo Cândido. Remoção para o Núcleo de Justiça 4.0, gabinete 4, Comarca de Cuiabá;

3 -Juiz Luiz Guilherme Carvalho Magalhães. Remoção para Vara única da Comarca de Sapezal;

4 – Juíza Michele Cristina Ribeiro de Oliveira. Remoção para Vara Única da Comarca de Campinápolis;

5 – Silvana Fleury Curado. Remoção para a Vara Única de Ribeirão Cascalheira.

6 – Juiz Humberto Rezende Costa. Remoção para Vara Única de Feliz Natal;

7 –Juiz Caio Almeida Neves Martins. Remoção para 2ª Vara da Comarca de Canarana;

8 – Juiz Fabrício Savazzi Bertoncini. Remoção para a 1ª Vara da Comarca de Juara, Entrância Única;

9 – Juíza Tabatha Tosetto. Remoção para a 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina – Entrância Única;

10 -Juiz Vinicius Paiva Galhardo. Remoção para a Vara Única de Porto Esperidião;

11 – Juiz Ricardo Garcia Manziero. Remoção para a 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia;

12 – Juíza Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa. Remoção para a 2ª Vara Cível da Comarca de Água de Boa;

13 – Juiz Romeu da Cunha Gomes. Remoção para a Vara Única da Comarca de Brasnorte;

14 – Juiz Anderson Fernandez Vieira. Remoção para a 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste – Entrância Única;

15 – Juiz Matheus de Miranda Medeiros. Remoção para a 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – Entrância Única;

16 –Juíza Paula Tathiana Pinheiro. Remoção para a 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum – Entrância Única.

17 –Juiz Valter Fabrício Simioni da Silva. Remoção – Gabinete 2 do Núcleo de Afastamento e Substituição – NAS da Comarca de Cuiabá – Entrância Única.

Por antiguidade:

1 -Juiz Fernando Akio Maeda. Remoção para a Comarca de Terra Nova do Norte;

2 –Juíza Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro. Remoção para a Vara Única de Cotriguaçu

3 – Juíza Patrícia Bedin. Remoção para a Vara Única da Comarca de Tapurah, Entrância Única;

4 – Juíza Luciana Sittieri Leon. Removida para a Vara Única da Comarca de Rio Branco;

5 – Juiz Luiz Antonio Muniz Rocha. Remoção para a 1º Vara Criminal de Água Boa;

6 – Juíza Raiane Santos Arteman. Remoção para a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga;

7 – Juiz Laio Portes Sthel. Remoção para a 2ª Vara da Comarca de Colíder – Entrância Única;

8 – Juíza Louisa Rachel Medeiros Florentino Imperador. Remoção para a Vara Única da Comarca de Jauru – Entrância Única;

9 – Juiz Leonardo Lúcio dos Santos. Remoção para a Vara única da Comarca de Arenápolis;

10 –Juíza Angela Maria Janczeski Goes. Remoção para a 4ª Vara da Comarca de Cáceres – Entrância Única;

11 -Juiz João Bosco Soares da Silva. Remoção para a 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Entrância Única.

12 – Juiz Marcelo Ferreira Botelho. Remoção para a 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – Entrância Única.

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT