Órgãos de estudante atingida por ultraleve são doados para transplante

O Governo de Mato Grosso realiza a reforma e modernização do Pronto Atendimento Infantil do Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá. A unidade atua como referência em pediatria pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) investe o total de R$ 4 milhões na estrutura, sendo que a reforma já está 55% executada, com previsão de conclusão em 60 dias.

O objetivo da reforma é substituir todas as tubulações antigas da ala, pois o prédio onde funciona a unidade existe há mais de 200 anos e ainda conta com paredes de taipa socada e pilares de aroeira. As melhorias são fundamentais para modernizar o ambiente e garantir um atendimento de excelência.

“O Hospital Estadual Santa Casa entrega um importante serviço à população e atua como uma das principais referências em pediatria no estado de Mato Grosso. Com essa reforma, o espaço ficará mais moderno e adequado às necessidades do Pronto Atendimento Pediátrico”, avaliou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

A diretora do Hospital Estadual, Patrícia Neves, informou que os atendimentos ofertados pelo Pronto Atendimento Infantil seguem normalmente durante a obra, pois o setor foi remanejado para o espaço do Ambulatório Geral da unidade.

“Com essa readequação predial, conseguiremos seguir à risca todas as normas vigentes. A modernização é necessária, pois o prédio é muito antigo, e após a reforma teremos uma melhor distribuição das salas para suprir as demandas do Pronto Atendimento. É importante reforçar que os atendimentos não foram interrompidos e tudo está sendo pensado para que a população seja atendida da melhor forma”, pontuou.

De janeiro a agosto de 2023, o Pronto Atendimento Infantil do Hospital Estadual Santa Casa realizou cerca de 26.272 atendimentos.

Para a secretária adjunta de Infraestrutura e Tecnologia da Informação da SES, Mayara Galvão, o investimento será revertido em benefícios para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso.

“Esse novo espaço do Pronto Atendimento Infantil proporcionará diversas melhorias para os pacientes e profissionais que atuam no setor. A estrutura física e humanizada facilitará o fluxo de atendimento aos pacientes. Mesmo diante de tantas dificuldades, estamos conseguindo avançar e melhorar a estrutura do Hospital Estadual”, concluiu.