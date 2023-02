Orla do Porto I será palco do Carna Folia Pet e de feira de adoção de animais; Conheça aqui os bichinhos à procura de um lar

A Secretaria Municipal da Mulher e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), desenvolveram em conjunto o projeto ‘Inclusão de Mulheres no Mercado de Trabalho’, que tem por objetivo retirar mulheres que vivenciam o ciclo da violência doméstica e acabam dependentes financeiramente dos seus parceiros. A iniciativa ofertará qualificação profissional.

A primeira ação será realizada na próxima semana. Nos dias 8 e 9 de fevereiro serão ofertados cursos de boas práticas na área de culinária e atendimento ao público. Ao todo serão disponibilizadas 80 vagas, que serão divididas em dois dias de trabalho.

Ao final do curso todas as participantes receberão um certificado e irão integrar um cadastro onde terão prioridade na busca por empregos em bares e restaurantes.

De acordo com a secretária da Mulher, Cely Almeida, a ideia do projeto é de formação e encaminhamento, para que essas mulheres, consigam uma qualificação e sejam efetivamente contratadas, já que constituem um segmento com dificuldade de entrar no mercado formal de trabalho.

“Compreender as dificuldades que elas enfrentam, seja por razões de dependência emocional ou financeira, é um trabalho feito desde o início da criação da pasta. Estamos aqui para oferecer além do apoio emocional e jurídico, instrumentos para que consigam fazer com que retomem a autoconfiança e inserção no mercado de trabalho”, explica.

Para a presidente da Abrasel, Lorenna Bezerra, a ideia é aproveitar que o setor ofereça, constantemente, vagas de emprego e insira as vítimas de violência no mercado de trabalho.

“Nós, da Abrasel, estamos nessa parceria porque acreditamos que possibilitar qualificação adequada, a inserção em um banco de dados, nós consigamos ampliar as possibilidade. Vamos ajudá-las a ter inserção no mercado de trabalho e garantir também que a rede de bares e restaurantes contratem essas mulheres”, afirma.

Inscrições:

Na próxima semana a Secretaria Municipal da Mulher irá disponibilizar no site da Prefeitura de Cuiabá as fichas para as mulheres que desejarem participar do processo de qualificação.

Serão 80 vagas, distribuídas entre turmas na quarta-feira (8), e quinta-feira (9). Cada turma terá 40 vagas.