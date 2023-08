Orquestra Ciranda e Henrique Maluf apresentam concerto inspirado no rasqueado de fronteira

“Vai contribuir para a nossa formação”, afirma estudante de escola em Cuiabá sobre entrega de chromebooks pelo Governo de MT

A disponibilização de chromebooks pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) à Escola Estadual Professora Eliane Digigov Santana, em Cuiabá, vai reforçar a aprendizagem e o acesso às plataformas de ensino, como relatam os estudantes da unidade. Ao todo, a escola recebeu nessa terça-feira (22.08) 625 chromebooks para o uso dos estudantes, tanto em casa, em regime de comodato, quanto na escola.

O estudante Mateus Araújo Costa, de 15 anos, afirmou que está ansioso para começar as atividades complementares e imergir nos estudos. “Poderemos realizar atividades complementares fora do ambiente escolar e isso vai contribuir para a nossa formação”, destacou.

Ana Luiza Moraes, de 15 anos, também avaliou o acesso ofertado como de grande importância para os estudos. “É uma ação que vai abranger, principalmente os estudantes que não têm acesso à internet para que estudem fora da escola. Estou bastante contente em receber o equipamento para complementar meus estudos”, ressaltou.

Segundo ela, o acesso à internet de banda larga móvel através do chip é extremamente necessário, e possibilitará que todos os jovens interessados em estudar possam acessar o conteúdo nas plataformas.

Os chromebooks vão beneficiar os mais de 1500 estudantes da Escola Estadual Professora Eliane Digigov Santana.

A diretora da unidade de ensino, Ruth Nely de Sá, destacou os avanços na educação durante a atual gestão para o fortalecimento com a disponibilização dessas ferramentas de apoio.

“Essa entrega significa muito para a comunidade escolar. Vai mudar a vida desses jovens e a maneira com que eles estudam. É perceptível a atenção que os gestores têm com a educação em Mato Grosso, e com as ações que realmente dão resultado”, afirmou.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, enfatizou a entrega como um dos elementos que vai contribuir para o avanço do ensino no estado. “Essas ferramentas fazem parte da nossa política de colocar a educação de Mato Grosso entre as melhores do país e, para isso, estamos trabalhando com três frentes, que são tecnologia, inovação e gestão de projetos pedagógicos. O ensino médio é o nosso maior desafio. Por isso, essas ferramentas foram pensadas para estimular os nossos estudantes do século XXI. É isso que o Governo do Estado vem promovendo ao investir em tecnologia de ponta, ambientes modernos e professores preparados”, finalizou.

Somos Todos On

O programa @DIGI.EDUC prevê a distribuição de 103 mil chips, por meio do projeto Somos Todos On, a fim de garantir o acesso à internet de banda larga móvel para estudantes hipossuficientes; o ETI@DIGI vai entregar 30 mil Chromebooks, em regime de comodato, para estudantes matriculados no 1° ano do Ensino Médio, também com acesso à internet de banda larga, e a Pílula do Conhecimento consiste na disponibilização de vídeos curtos que vai estimular a aprendizagem de modo criativo.