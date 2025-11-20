Orquestra CirandaMundo recebe Thales de Paiva para concerto com forró e brasilidades no Cine Teatro Cuiabá

A Orquestra CirandaMundo recebe o cantor e compositor Thales de Paiva na próxima edição do projeto Cenas da Noite, que será realizada nesta sexta-feira (21.11), às 20h, no Cine Teatro Cuiabá. Celebrando a música brasileira, com direito à forró, MPB e músicas autorais, o concerto faz parte da temporada artística do Instituto Ciranda, que mantém atividades com o fomento da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Com grande influência da música nordestina, o músico passeia por diversos ritmos do cancioneiro nacional, como o baião, ciranda, xote, ijexá, maracatu e muito mais. Uma combinação que ganhará novas texturas e coloridos, com arranjos assinados por John Stuart e Joelson Conceição, produzidos especialmente para o concerto.

O repertório inclui composições de Thales e músicas de outros compositores conhecidos do grande público, como Alceu Valença, Mestrinho e João Gomes. Esta é mais uma edição do projeto desenvolvido pela Orquestra CirandaMundo, para receber artistas com uma trajetória já consolidada na cena local.

“A orquestra tem uma linha de colaboração com os artistas locais que têm um trabalho consistente. Com isso, podemos construir o repertório desses artistas com outras sonoridades, com as possibilidades de cores e ambiências que uma orquestra oferece. Estamos felizes de poder realizar esse encontro com o Thales”, explica o maestro Murilo Alves.

Um momento de celebração para o artista, que está passando por um momento especial. “Tá sendo incrível ver as minhas músicas com arranjos lindos, é uma honra ter recebido esse convite. E no dia 28 lanço uma música com participação do Mestrinho, que acaba de ganhar o Grammy Latino, e o concerto é praticamente na mesma semana, então está sendo especial esse mês de novembro”, conta.

Os ingressos são gratuitos, mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que devem ser entregues na entrada do Cine Teatro Cuiabá, no dia do espetáculo. Para retirar o ingresso, basta acessar o site (link aqui)

Os concertos do Instituto Ciranda dispõem de acessibilidade para pessoas com deficiência (audiodescrição e intérprete de libras).

Sobre o artista

Nascido em Belo Horizonte (MG), há mais dez anos vive em Cuiabá, onde lançou seu primeiro EP intitulado Cão Latino. Em 2023, assinou com a Gravadora Atração (São Paulo), que reúne grandes nomes da música brasileira, como Mestrinho, Demônios da Garoa, Edson Gomes, entre outros.

Seu primeiro xote, intitulado “Faz isso não”, está prestes a ganhar uma nova versão, com uma parceria de peso: a canção foi gravada pelo ícone do forró e da MPB Mestrinho, e será na lançada no dia 28 de novembro, em todas plataformas digitais.

(Com informações da Assessoria)

Fonte: Governo MT – MT