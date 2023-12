“Os 313 novos policiais civis estão sendo equipados com a Glock nova, uniformes e tecnologia de ponta”, afirma governador

A Desenvolve MT – Agência de Fomento de Mato Grosso – fecha 2023 com um volume liberado de R$ 31.915 milhões até o final de novembro, em financiamentos aos empreendedores do Estado.

Foram 2.672 clientes atendidos, sendo que, destes, 671 pequenas e médias empresas firmaram contratos com a agência, contribuindo para a geração de emprego e renda nos municípios mato-grossenses. O volume de liberação é 38% maior do que em 2022, quando foram liberados R$ 23,1 milhões.

Crédito para investimento foi uma das modalidades mais acessadas no ano. Foram R$ 15.672 milhões destinados a 124 empresas, seguido do capital de giro, acessado por 285 empresas, no valor de R$ 12.744 milhões em financiamentos.

O programa Mulher Empreendedora foi acessado por 209 empresas comandadas por mulheres, com R$ 2.776 milhões em crédito. Destaque também para a linha de crédito Jovem Empreendedor, em que foram liberados R$ 711.076 para 52 empresas, além de um financiamento específico para o segmento do turismo, de R$ 10.322 mil.

As linhas de crédito, como Mulher e Jovem Empreendedor, crédito para investimentos, crédito para capital de giro, o aumento do limite de financiamento, aliado à redução das taxas de juros, possibilitaram aos empreendedores a continuidade dos investimentos nos negócios, seja em ampliação, modernização, aquisição de máquinas, equipamentos ou de veículos, entre outros.

Diversos fatores contribuíram para esse resultado, de acordo com a presidente da Desenvolve MT, Mayran Beckman. “A ampliação de parcerias, a agilidade no atendimento ao cliente e a entrega rápida dos recursos formam um conjunto de ações que provoca esse movimento positivo de levarmos crédito a mais empresas”, explicou.

Nos últimos quatro anos (2019 a 2022), foram liberados mais de R$ 60 milhões, sendo R$ 4,565 milhões em 2019, quando a carteira de crédito estava com demanda reprimida, para R$ 23,1 milhões em 2022, o que representa um aumento de 375% em crédito, resultando em desenvolvimento econômico para as cidades.

O empresário Yasser Caldeira, proprietário da Dona Fresca Pescados, é um exemplo disso. Ele começou o negócio há 10 anos com um frigorífico de pescados e identificou a necessidade de abrir uma loja de varejo para comercializar os produtos.

Com quatro anos, a loja deu tão certo que o negócio foi franqueado como a primeira rede de franquia de peixes do Brasil, e hoje conta com quatro unidades, sendo uma em Campo Grande, Sinop, Lucas do Rio Verde e Cuiabá, com um projeto de investimento de 30 lojas para os próximos anos.

Atualmente, o negócio é especializado em pescados regionais, pescados do mar, frutos do mar e produtos orientais e produtos em geral para consumo. Conta com 20 funcionários, e a expectativa para 2024 é reinaugurar a indústria de pescados e, para isso, buscou o crédito na Desenvolve MT para investir em energia solar, visando diminuição de custo e eficiência energética.

“Nosso investimento é na compra de 182 placas solares para indústria e loja. Conheci a agência em uma feira na capital, busquei informações e estamos conseguindo implantar a operação”, contou o empresário.

Outro incentivo que facilitou a procura por crédito para o empresário foi o acesso ao Fundo de Aval do Governo – MT Garante, que permite que empreendedores sem garantias acessem uma linha de financiamento para o negócio.

“O MT Garante foi muito fácil e trouxe agilidade para o meu processo na hora de acessar o crédito, que é muito mais barato do que o mercado convencional está atendendo atualmente”, explicou Yasser.

Para 2024, a expectativa é que a Desenvolve MT possa se tornar uma agência cada vez mais digital com foco no empreendedor. Estão sendo finalizados processos para começar a operar a linha de crédito para financiar projetos de inovação, crédito para agricultura familiar e também ampliação de parcerias com os municípios e com entidades focadas na missão da agência, que é promover o desenvolvimento sustentável por meio de apoio financeiro voltado às necessidades da sociedade mato-grossense.

Fonte: Governo MT – MT