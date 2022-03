“Os municípios mato-grossenses estão conquistando independência, porque temos um Governo municipalista”, destacou a prefeita de Glória D’Oeste

Prefeitos de vários municípios do Estado destacaram a importância das máquinas equipamentos e insumos, entregues pelo Governo de Mato Grosso, para melhorar o atendimento aos pequenos produtores e na recuperação de estradas.

“Com certeza vai facilitar muito o nosso trabalho. Hoje nós temos independência, porque temos um Governo municipalista, humano e sensível às necessidades do nosso povo”, avaliou a prefeita de Glória D’Oeste, Gheysa Borgato.

Segundo a prefeita, esta é a segunda entrega realizada pelo Governo de Mato Grosso ao município. Na primeira, receberam uma motoniveladora. Agora, foram beneficiados com um novo caminhão basculante, dois resfriadores de leite e uma retroescavadeira.

Ao todo, foram investidos pelo Governo de Mato Grosso R$ 103,7 milhões para melhorar a infraestrutura e a agricultura familiar de municípios de todos os cantos do Estado.

De acordo com o prefeito Cesar Augusto, de Nova Bandeirantes (município localizado a 997 km da capital cuiabana) as três novas máquinas e outros dois convênios assinados com o município, incluindo um caminhão melosa e um caminhão prancha vão garantir agilidade nos serviços.

“O comprometimento é a diferença. Com o governador Mauro Mendes é assim, quando ele assina a ordem de serviço é porque o recurso está na conta. Entre máquinas e implementos para nossa região, são aproximadamente R$ 10 milhões de investimentos. Estou na política há mais de 20 anos, nunca vi um governador tão ativo. A agricultura familiar tem outras perspectivas, porque temos condições de atender, porque temos estrutura. Muito obrigado governador, secretário Silvano Amaral, secretário Marcelo de Oliveira e todos os parlamentares envolvidos”.

O município de Nova Guarita recebeu um caminhão basculante. O prefeito José Zamoné (popular Zeca) disse que a máquina vai fazer a diferença no atendimento aos pequenos produtores e na recuperação de estradas. “Quando o maquinário está no pátio de prontidão para atender um chamado a gente ganha tempo e atende a população a contento. Governos anteriores priorizavam o agronegócio, mas o nosso governador tem um olhar sensível para o pequeno produtor. O que está acontecendo em nosso Estado, com o apoio que também temos dos parlamentares federais e estaduais, nos motiva. Mauro Mendes é diferente. Mato Grosso hoje é um novo Estado em todos os sentidos”, ratificou o prefeito.

Contemplado com uma Motoniveladora (Patrol), o prefeito de Guiratinga, Waldecy Barga Rosa, município localizado na região sudeste, agradeceu o maquinário e ressaltou o desenvolvimento do estado. “Cheguei a Mato Grosso em 1983, durante anos sofremos com a infraestrutura, agora temos a alegria de ver um estado gigante, graças à gestão do governador Mauro Mendes que tem uma equipe comprometida e a união de políticos que têm contribuído. Eu sou um admirador desse Governo, um exemplo de gestão”, pontuou Barga Rosa.

Entrega

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra-MT), foram entregues 38 máquinas para 33 prefeituras e duas associações, entre elas 25 motoniveladoras, 7 pás-carregadeiras e 6 escavadeiras. Os equipamentos serão utilizados pelos municípios na manutenção de rodovias estaduais não pavimentadas e estradas vicinais.

Já os investimentos à Agricultura Familiar chegam a R$ 78,4 milhões e vão beneficiar 122 municípios. Foram entregues 300 máquinas e equipamentos, entre tratores, pás-carregadeiras, caminhões, motoniveladoras e plantadeiras. Estes itens serão utilizados em ações que compreendem desde o plantio, distribuição, logística e a comercialização dos produtos.