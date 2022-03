Outono chega com menos chuvas na capital paulista, diz meteorologista

A primeira quinzena de março na capital paulista registrou chuvas acima da média para o mês. No acumulado, o volume pluviométrico chegou a 193,4 milímetros (mm), 10,4% acima dos 175,2 mm previstos para o período, conforme dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. Com a virada de estação para o outono, neste domingo (20), a previsão é que as chuvas diminuam ao longo da segunda quinzena e as temperaturas fiquem mais amenas no município.

“Ainda temos condições de chuva pelo menos até domingo. O volume de chuva deve ser maior no fim de semana”, explica o meteorologista do CGE Thomaz Garcia. Segundo o meteorologista, uma frente fria vai passar pelo litoral, trazendo chuva, especialmente para o litoral e a faixa leste como um todo. “A frente fria vai derrubar bastante a temperatura por alguns dias, e o que vamos observar é pelo menos o início da semana sem chuva significativa para São Paulo.”

Na tarde de hoje (16), toda a capital está em estado de atenção para alagamentos, conforme o sistema de alertas do CGE. “Áreas de instabilidade formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade na atmosfera, que se formaram na região de Atibaia, continuam atuando com moderada e forte intensidade”, diz comunicado do CGE. O radar meteorológico da prefeitura mostra chuva de moderada a forte na zona norte e, na zona leste, começa a chover forte na Penha.

As próximas horas continuam com potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento.

Acumulado de março

O mês de março mais chuvoso veio após o segundo fevereiro mais seco da série histórica do CGE. Foram 75,1 mm de chuva na cidade, o que corresponde a apenas 34% da média do mês, que é de 220,8 mm. Ou seja, a chuva ficou 66% abaixo do esperado. “Além de dar uma compensada na falta de chuvas de fevereiro, agora em março, o que está colaborando para essa situação é o Oceano Atlântico um pouco mais aquecido entre o litoral da Região Sul e o da Região Sudeste”, disse Garcia.

Segundo o CGE, na primeira quinzena de março, apenas o dia 2 não teve chuva e o dia 12 foi o mais chuvoso, com 42,9 mm. A temperatura também ficou acima do esperado, com a máxima em 2,9º C a prevista para março (28,3ºC). “A primeira quinzena foi bastante chuvosa e agora, com essas frentes frias passando com mais frequência, a tendência é não termos as temperaturas que tivemos nas últimas quatro semanas”, acrescenta Garcia. Das quatro semanas anteriores, três tiveram temperaturas acima de 30 graus.

De acordo com o meteorologista, o outono de 2022 deve ser parecido com o do ano passado. “Ainda com influência do fenômeno La Niña, a tendência é de temperaturas dentro ou um pouco abaixo da média. Não teremos condições para chuvas”, destaca. Garcia diz ainda que a estação já tem como característica volume inferior de chuva. “O comum realmente é a redução gradual das chuvas, quando a gente observa abril, maio, junho. Ou seja, quanto mais próximo do inverno, esses volumes de chuva são menores.”