Outro recorde quebrado: exportações de milho chegam a 50 milhões de toneladas

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) promoveu nos dias 18 e 19 um seminário online direcionado a empresários rurais participantes do programa Agro.BR. O evento teve como foco as normas de rotulagem e embalagem de produtos destinados à exportação para países como Emirados Árabes Unidos, Singapura e China.

No primeiro dia do seminário, os participantes receberam uma apresentação detalhada sobre as diretrizes de rotulagem e embalagem exigidas nos mercados de Singapura e Emirados Árabes Unidos, respeitando as regulamentações específicas de cada localidade. Já no segundo dia, o evento concentrou-se na apresentação das normativas chinesas relacionadas às embalagens para produtos a serem exportados para esse país.

O programa Agro.BR, fruto da parceria entre a CNA e a ApexBrasil, tem como objetivo auxiliar os produtores brasileiros no incremento da pauta exportadora do país. Por meio dessa iniciativa, são oferecidos suporte e capacitação, elaboração de planos de exportação, consultorias personalizadas, além de participação em rodadas de negócios e apoio em escritórios estratégicos no exterior.

A CNA dispõe de escritórios internacionais situados na China, Singapura e Emirados Árabes Unidos, com a finalidade de auxiliar os empresários rurais brasileiros nos procedimentos relacionados à exportação. Esses escritórios fornecem suporte para a promoção comercial e realizam análises constantes das oportunidades e tendências locais, visando facilitar e potencializar as atividades de exportação dos produtores brasileiros.

Fonte: Pensar Agro