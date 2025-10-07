Outubro Rosa é lançado em Várzea Grande com mutirão de mamografias

Prefeita pede para que todas as mulheres procurem a Secretaria Municipal de Saúde, principalmente, àquelas que já têm pedidos antigos de mamografia, que estão em fila de espera há anos, para que possam garantir o exame e cuidar da saúde

O mês de outubro começou em Várzea Grande com um gesto de amor e cuidado. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, deu início ontem (6), à campanha Outubro Rosa, em um evento repleto de emoção, informação e acolhimento, realizado na FEB Saúde, clínica parceira do Município.

Durante a abertura, mais de 150 mulheres – que a secretaria municipal conseguiu contato por meio e que aguardavam há anos em fila de espera, puderam realizar o exame de mamografia, símbolo maior da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento ainda contou com a presença de vereador Caio Cordeiro, com representante da Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá (AAPOC), médicos das palestras e a comandante Raissa, da Patrulha Maria da Penha.

A prefeita Flávia Moretti (PL) emocionou o público ao relembrar o primeiro contato que teve com o câncer, ainda na infância.

“Eu tinha apenas 10 anos quando uma tia recebeu o diagnóstico. Depois vieram outros casos na família, e eu pude ver de perto o quanto essa doença mexe com a vida das pessoas. Por isso, este é um tema que me toca profundamente. E reforço o pedido: que todas as mulheres procurem a Secretaria Municipal de Saúde, principalmente, àquelas que já têm pedidos antigos de mamografia, para que possamos garantir o exame e cuidar da saúde de todas”, afirmou.

A prefeita destacou ainda que cerca de 6,9 mil mulheres estavam na fila de espera por exames por pelo menos desde 2023, mas o Município está atualizando cadastros, fazendo uma busca ativa e mutirões de atendimento para garantir que todas as pacientes com necessidade real sejam atendidas. “Sabemos que essa é uma fila que está sendo depurada e já estamos trabalhando intensamente para zerar essa demanda com o apoio do programa Fila Zero”, completou.

A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, ressaltou a importância da parceria do governo do Estado, juntamente com empresas privadas como a FEB Saúde, para dar agilidade aos atendimentos no Município. “Quanto mais prestadores tivermos, mais rápido conseguiremos atender as mulheres que aguardam. Recentemente, o Município teve aprovado um projeto de R$ 31 milhões, por meio do Consórcio Intermunicipal, que será investido em consultas, exames e cirurgias. É um recurso que reforça nosso compromisso com o cuidado e a eficiência na rede pública”, pontuou.

A diretora da FEB Saúde, Viviane Moraes, destacou o impacto social da ação. “Agradeço à prefeita e à secretária Deisi pela sensibilidade. Esse projeto vai salvar vidas. É gratificante ver o olhar da gestão voltado às mulheres, com tanta seriedade e empatia”, afirmou.

SAINDO DA FILA DE ESPERA – Entre as beneficiadas, histórias de superação reforçam o significado do Outubro Rosa. A moradora Rosângela da Silva, de 46 anos, não conteve a emoção ao realizar o exame justamente no dia do próprio aniversário.

“Estou muito feliz! Esperei por essa mamografia, e com esse mutirão consegui fazer rapidamente. Estou prestes a passar por uma cirurgia e dependia desse resultado. Hoje foi um presente de vida”, contou.

Durante todo o mês de outubro, as mamografias seguirão sendo realizadas pela FEB Saúde, mediante autorização da Central de Regulação. Após o encerramento da campanha, os exames seguem normais sendo realizado pela prestadora.

O Outubro Rosa, em Várzea Grande, é mais do que uma campanha, é um chamado à vida, um lembrete de que a prevenção é o melhor caminho para vencer o câncer de mama.

