Várzea Grande
Outubro Rosa é lançado em Várzea Grande com mutirão de mamografias
Prefeita pede para que todas as mulheres procurem a Secretaria Municipal de Saúde, principalmente, àquelas que já têm pedidos antigos de mamografia, que estão em fila de espera há anos, para que possam garantir o exame e cuidar da saúde
O mês de outubro começou em Várzea Grande com um gesto de amor e cuidado. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, deu início ontem (6), à campanha Outubro Rosa, em um evento repleto de emoção, informação e acolhimento, realizado na FEB Saúde, clínica parceira do Município.
Durante a abertura, mais de 150 mulheres – que a secretaria municipal conseguiu contato por meio e que aguardavam há anos em fila de espera, puderam realizar o exame de mamografia, símbolo maior da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento ainda contou com a presença de vereador Caio Cordeiro, com representante da Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá (AAPOC), médicos das palestras e a comandante Raissa, da Patrulha Maria da Penha.
A prefeita Flávia Moretti (PL) emocionou o público ao relembrar o primeiro contato que teve com o câncer, ainda na infância.
“Eu tinha apenas 10 anos quando uma tia recebeu o diagnóstico. Depois vieram outros casos na família, e eu pude ver de perto o quanto essa doença mexe com a vida das pessoas. Por isso, este é um tema que me toca profundamente. E reforço o pedido: que todas as mulheres procurem a Secretaria Municipal de Saúde, principalmente, àquelas que já têm pedidos antigos de mamografia, para que possamos garantir o exame e cuidar da saúde de todas”, afirmou.
A prefeita destacou ainda que cerca de 6,9 mil mulheres estavam na fila de espera por exames por pelo menos desde 2023, mas o Município está atualizando cadastros, fazendo uma busca ativa e mutirões de atendimento para garantir que todas as pacientes com necessidade real sejam atendidas. “Sabemos que essa é uma fila que está sendo depurada e já estamos trabalhando intensamente para zerar essa demanda com o apoio do programa Fila Zero”, completou.
A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, ressaltou a importância da parceria do governo do Estado, juntamente com empresas privadas como a FEB Saúde, para dar agilidade aos atendimentos no Município. “Quanto mais prestadores tivermos, mais rápido conseguiremos atender as mulheres que aguardam. Recentemente, o Município teve aprovado um projeto de R$ 31 milhões, por meio do Consórcio Intermunicipal, que será investido em consultas, exames e cirurgias. É um recurso que reforça nosso compromisso com o cuidado e a eficiência na rede pública”, pontuou.
A diretora da FEB Saúde, Viviane Moraes, destacou o impacto social da ação. “Agradeço à prefeita e à secretária Deisi pela sensibilidade. Esse projeto vai salvar vidas. É gratificante ver o olhar da gestão voltado às mulheres, com tanta seriedade e empatia”, afirmou.
SAINDO DA FILA DE ESPERA – Entre as beneficiadas, histórias de superação reforçam o significado do Outubro Rosa. A moradora Rosângela da Silva, de 46 anos, não conteve a emoção ao realizar o exame justamente no dia do próprio aniversário.
“Estou muito feliz! Esperei por essa mamografia, e com esse mutirão consegui fazer rapidamente. Estou prestes a passar por uma cirurgia e dependia desse resultado. Hoje foi um presente de vida”, contou.
Durante todo o mês de outubro, as mamografias seguirão sendo realizadas pela FEB Saúde, mediante autorização da Central de Regulação. Após o encerramento da campanha, os exames seguem normais sendo realizado pela prestadora.
O Outubro Rosa, em Várzea Grande, é mais do que uma campanha, é um chamado à vida, um lembrete de que a prevenção é o melhor caminho para vencer o câncer de mama.
Galeria de Fotos (10 fotos)
Várzea Grande
Prefeitura intensifica limpeza e manutenção em córregos e travessias para prevenir alagamentos em Várzea Grande
Recentemente, uma grande intervenção foi realizada no córrego localizado nas proximidades do Aeroporto Marechal Rondon, ponto que já registrou alagamentos em anos anteriores, inclusive, atingindo as dependências do shopping da região. A situação foi provocada, à época, pela falta de limpeza e manutenção adequada do leito e das margens do córrego
A Secretaria Municipal de Viação e Obras de Várzea Grande vem intensificando as ações de limpeza, desassoreamento e reconstrução de travessias em diferentes regiões do município, como parte do projeto de manutenção preventiva e melhoria do sistema de drenagem urbana. O objetivo é garantir o escoamento adequado das águas pluviais e evitar transtornos durante o período chuvoso.
Recentemente, uma grande intervenção foi realizada no córrego localizado nas proximidades do Aeroporto Marechal Rondon, ponto que já registrou alagamentos em anos anteriores, inclusive, atingindo as dependências do shopping da região. A situação foi provocada, à época, pela falta de limpeza e manutenção adequada do leito e das margens do córrego.
Com o trabalho executado, o trecho recebeu serviços de desobstrução, retirada de entulhos, vegetação e resíduos acumulados, o que melhora o fluxo da água e reduz o risco de transbordamentos.
Além dos córregos, outros pontos da cidade também receberam obras de reconstrução e reforço de travessias, acessos já levados pela força das águas durante chuvas, refletindo mais uma vez, a razão da falta de manutenção acumulada ao longo dos anos.
Essas travessias foram reerguidas com maior qualidade, segurança e durabilidade, beneficiando regiões como os bairros Monte Castelo, Costa Verde, 23 de Setembro, Jardim Alá, Alameda e Construmat.
As equipes de Obras também estão atuando na limpeza e manutenção de bocas de lobo, tubulações e canais de escoamento, garantindo o funcionamento pleno da rede de drenagem e a prevenção de pontos de alagamento.
De acordo com a Secretaria de Viação e Obras, Várzea Grande possui aproximadamente 290 pontos de córregos e canais. Em apenas nove meses, 70 ações de limpeza e desassoreamento já foram executadas, priorizando as áreas centrais e os locais de maior criticidade, muitas dessas intervenções com obras estruturais.
A Secretaria destaca que todas as demais ações e serviços de manutenção são executados diretamente por equipes próprias, com maquinário e servidores da Secretaria Municipal de Viação e Obras, seguindo um cronograma diário de intervenções definido com base em avaliações técnicas e critérios de prioridade, inclusive aos finais de semana.
Essas iniciativas integram o compromisso da Prefeitura de Várzea Grande em fortalecer a infraestrutura urbana, prevenir alagamentos e garantir mais segurança e qualidade de vida à população.
Galeria de Fotos (3 fotos)
Várzea Grande
Homem é detido pela Guarda Municipal por conduzir moto com placa adulterada
Ao verificar a documentação, os GMs constataram que o veículo, ano 2023, nunca havia sido emplacado oficialmente
A Guarda Municipal de Várzea Grande deteve, nesta terça-feira (7), um homem de 52 anos flagrado conduzindo uma motocicleta com placa adulterada nas proximidades da rotatória do Aeroporto Marechal Rondon.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, a abordagem foi realizada durante a Operação Via Azul. A equipe da GM identificou a irregularidade na placa enquanto o condutor trafegava na região do aeroporto. Ao verificar a documentação, os GMs constataram que o veículo, ano 2023, nunca havia sido emplacado oficialmente.
Ainda conforme o registro policial, o motociclista admitiu que costumava furar semáforos e trafegar acima da velocidade permitida, alegando que dessa forma “ganhava tempo e agilidade”.
“Já estávamos monitorando, pois recebemos denúncias de que alguns motociclistas estariam circulando com veículos de placas adulteradas — objetos decorativos adquiridos na plataforma Shopee e instalados por conta própria, com o intuito de evitar radares e autuações de trânsito”, explicou o comandante da Guarda Municipal, inspetor GM Juliano Lemos.
O suspeito possui passagem pela Polícia Federal, em Cáceres, pelos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas, em 2009.
O homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes. Ele responderá pelo crime previsto no Artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com pena de três a seis anos de reclusão, além das sanções administrativas por alteração irregular nas características do veículo.
Galeria de Fotos (2 fotos)
