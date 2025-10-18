Outubro Rosa no TJMT emociona e inspira mulheres a se cuidarem

Uma mensagem de esperança marcou a Roda de Conversa realizada nesta sexta-feira (17) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), dentro da programação do Outubro Rosa. Mais do que falar sobre prevenção, o encontro mostrou que o câncer de mama, embora seja uma doença agressiva, hoje pode ser tratado com eficácia e cada vez menos sofrimento. “É muito difícil uma mulher morrer de câncer de mama atualmente. Os resultados são cada vez mais esperançosos e positivos”, afirmou a médica especialista em diagnóstico mamário Ritamaris de Arruda Regis, durante sua fala.

Segundo a médica, a evolução da medicina tem sido ainda mais rápida do que o aumento dos casos da doença. “A tecnologia aprimorou os métodos diagnósticos, tornando possível identificar alterações mínimas antes mesmo de o câncer se tornar invasivo. Muitas vezes nem é necessária quimioterapia, apenas uma cirurgia localizada e menos agressiva”, explicou. Ela destacou também que o autoexame e as consultas médicas regulares continuam sendo os maiores aliados na detecção precoce.

O evento começou com uma apresentação instrumental ao som de violino, criando um clima de leveza e acolhimento. Em seguida, a servidora Ceila Mônica, acompanhada da filha, emocionou o público ao contar sua trajetória de superação após enfrentar o câncer de mama. Ela transformou a própria experiência em música, apresentando um jingle sobre o tema e reforçando a importância de o diagnóstico começar com o simples ato de se tocar.

O poder do diagnóstico precoce

Os médicos Luciano Florisbelo, mastologista, e André Henrique Crepaldi, oncologista, também compartilharam informações valiosas sobre prevenção, diagnóstico e avanços no tratamento.

“O autoexame é essencial, pois permite identificar tumores pequenos, de até dois centímetros, e isso faz toda a diferença no tratamento e no prognóstico”, destacou o Dr. Luciano. Ele alertou que as mulheres devem iniciar o autoexame ainda na juventude, por volta dos 20 anos, e que os homens também precisam se cuidar, já que um em cada 100 diagnósticos de câncer de mama ocorre em pacientes do sexo masculino.

Já o oncologista André Crepaldi reforçou que o diagnóstico precoce garante até 95% de chances de cura. “Hoje temos tratamentos muito mais modernos e menos agressivos. As quimioterapias e radioterapias evoluíram, e as cirurgias são menores, com possibilidade de reconstrução mamária imediata. O mais importante é que a mulher não tenha medo do exame, porque descobrir cedo salva vidas”, ressaltou.

Diálogo e acolhimento

Entre os participantes estava o servidor Roberto Ciríaco da Silva, que fez questão de prestigiar o evento. “Vim para despertar em mim uma consciência maior sobre o Outubro Rosa. Nós, homens, também precisamos aprender e incentivar nossas esposas, irmãs e amigas a se prevenirem”, disse.

A coordenadora de Gestão de Pessoas do TJMT e organizadora do evento, Claudenice Farias de Costa, destacou que o Tribunal tem buscado cuidar dos servidores de forma integral, promovendo ações voltadas à saúde e à qualidade de vida. “A atual administração tem essa preocupação com o bem-estar das pessoas. E o Outubro Rosa é um mês especial, porque fala de prevenção e acolhimento. Se um dia alguma servidora se deparar com esse problema, saberá que tem o apoio da instituição para enfrentar com serenidade e confiança”, afirmou.

O evento foi encerrado com sorteio de brindes, sorrisos e com a sensação de que falar sobre o câncer de mama é falar sobre amor, coragem e vida.

Autor: Roberta Penha Fotografo: Josi Dias Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT