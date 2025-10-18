Connect with us

JUSTIÇA

Outubro Rosa no TJMT emociona e inspira mulheres a se cuidarem

Publicado em

17/10/2025

Uma mensagem de esperança marcou a Roda de Conversa realizada nesta sexta-feira (17) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), dentro da programação do Outubro Rosa. Mais do que falar sobre prevenção, o encontro mostrou que o câncer de mama, embora seja uma doença agressiva, hoje pode ser tratado com eficácia e cada vez menos sofrimento. “É muito difícil uma mulher morrer de câncer de mama atualmente. Os resultados são cada vez mais esperançosos e positivos”, afirmou a médica especialista em diagnóstico mamário Ritamaris de Arruda Regis, durante sua fala.

Segundo a médica, a evolução da medicina tem sido ainda mais rápida do que o aumento dos casos da doença. “A tecnologia aprimorou os métodos diagnósticos, tornando possível identificar alterações mínimas antes mesmo de o câncer se tornar invasivo. Muitas vezes nem é necessária quimioterapia, apenas uma cirurgia localizada e menos agressiva”, explicou. Ela destacou também que o autoexame e as consultas médicas regulares continuam sendo os maiores aliados na detecção precoce.

O evento começou com uma apresentação instrumental ao som de violino, criando um clima de leveza e acolhimento. Em seguida, a servidora Ceila Mônica, acompanhada da filha, emocionou o público ao contar sua trajetória de superação após enfrentar o câncer de mama. Ela transformou a própria experiência em música, apresentando um jingle sobre o tema e reforçando a importância de o diagnóstico começar com o simples ato de se tocar.

O poder do diagnóstico precoce

Os médicos Luciano Florisbelo, mastologista, e André Henrique Crepaldi, oncologista, também compartilharam informações valiosas sobre prevenção, diagnóstico e avanços no tratamento.

“O autoexame é essencial, pois permite identificar tumores pequenos, de até dois centímetros, e isso faz toda a diferença no tratamento e no prognóstico”, destacou o Dr. Luciano. Ele alertou que as mulheres devem iniciar o autoexame ainda na juventude, por volta dos 20 anos, e que os homens também precisam se cuidar, já que um em cada 100 diagnósticos de câncer de mama ocorre em pacientes do sexo masculino.

Já o oncologista André Crepaldi reforçou que o diagnóstico precoce garante até 95% de chances de cura. “Hoje temos tratamentos muito mais modernos e menos agressivos. As quimioterapias e radioterapias evoluíram, e as cirurgias são menores, com possibilidade de reconstrução mamária imediata. O mais importante é que a mulher não tenha medo do exame, porque descobrir cedo salva vidas”, ressaltou.

Diálogo e acolhimento

Entre os participantes estava o servidor Roberto Ciríaco da Silva, que fez questão de prestigiar o evento. “Vim para despertar em mim uma consciência maior sobre o Outubro Rosa. Nós, homens, também precisamos aprender e incentivar nossas esposas, irmãs e amigas a se prevenirem”, disse.

A coordenadora de Gestão de Pessoas do TJMT e organizadora do evento, Claudenice Farias de Costa, destacou que o Tribunal tem buscado cuidar dos servidores de forma integral, promovendo ações voltadas à saúde e à qualidade de vida. “A atual administração tem essa preocupação com o bem-estar das pessoas. E o Outubro Rosa é um mês especial, porque fala de prevenção e acolhimento. Se um dia alguma servidora se deparar com esse problema, saberá que tem o apoio da instituição para enfrentar com serenidade e confiança”, afirmou.

O evento foi encerrado com sorteio de brindes, sorrisos e com a sensação de que falar sobre o câncer de mama é falar sobre amor, coragem e vida.

Autor: Roberta Penha

Fotografo: Josi Dias

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Homem é condenado a 18 anos de prisão por feminicídio em Aripuanã

Published

42 minutos atrás

on

17/10/2025

By

O Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã condenou o réu Dione Marcos Luna Lovo a 18 anos de reclusão e dez dias-multa, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e homicídio qualificado praticado contra a esposa Daiane Pacífico da Silva. A sentença foi proferida e publicada em plenário, nesta sexta-feira (17), pela juíza Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa.

No julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu o reú como autor do crime e rejeitou o pedido de absolvição feito pela defesa, apontando ainda a existência das qualificadoras de feminicídio e emprego de meios que impossibilitaram a defesa da vítima. Dione foi enquadrado no artigo 121 do Código Penal e na Lei 10.8026/2023.

A juíza destacou que a culpabilidade do réu é elevada e evidenciada pela frieza apresentada após o crime e o desprezo pela vida da vítima, com quem convivia há mais de seis anos. “Após desferir o disparo de arma de fogo em desfavor da vítima, o réu não buscou de imediato o socorro necessário, optando por retornar à sua residência para tomar banho e trocar de roupa, numa clara demonstração de frieza e indiferença quanto à gravidade do ocorrido”, disse.

Pelo homicídio qualificado, a magistrada aplicou a pena de 16 anos de reclusão. Já para o crime de posse irregular de arma de fogo, a pena foi de 2 anos de reclusão e dez dias-multa. Seguindo o Código Penal, as penas foram somadas, totalizando 18 anos e dez dias-multa, em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.

“Inicialmente destaco que após o advento da Lei nº 14.994/2024 a pena base para o crime de feminicídio foi elevada de 12 a 30 anos para 20 a 40 anos de reclusão, tornando o feminicídio o crime com a maior pena privativa de liberdade do Brasil. Entretanto, o crime submetido a julgamento na data de hoje ocorreu antes da publicação da mencionada lei”, explicou a juíza.

O caso

O crime aconteceu no dia 30 de junho de 2024, em Aripuanã. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente envolvendo uma motocicleta que supostamente era conduzida por Daiane Pacífico da Silva, 21 anos, e na garupa estava o esposo Dione Marcos Luna Lovo, 31 anos.

Inicialmente, o esposo foi conduzido pelos militares como vítima do acidente, para prestar esclarecimentos. No entanto, o médico que examinou a vítima levantou suspeitas sobre a natureza do incidente, resultando na realização de uma perícia, que confirmou que Daiane foi vítima de um disparo de arma de fogo próximo à cabeça.

Com base nesse laudo pericial conclusivo, a Polícia Civil solicitou e obteve da Justiça a prisão preventiva de Dione. Durante buscas na residência do investigado, foram apreendidas duas armas de fogo legalizadas: um revólver calibre 38 e um rifle calibre 22.

Autor: Bruno Vicente

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

TJMT apresenta modernização da gestão de precedentes para comissão da OAB-MT

Published

1 hora atrás

on

17/10/2025

By

O trabalho do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac) do Judiciário de Mato Grosso foi apresentado à Comissão de Direito Sindical da OAB-MT. Funcionamento, histórico e avanços das atividades desenvolvidas pelo núcleo foram demonstrados em reunião realizada na sexta-feira (17).

A apresentação foi feita pelo assessor de estatística do Nugepnac, Rafael Luís da Silva Maciel, que apontou iniciativas como a criação de banco de dados de precedentes relacionados a todos os órgãos do sistema judiciário brasileiro. Rafael falou ainda sobre os impactos das Resoluções 235/2016, 286/2019 e 444/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Outra medida apresentada pelo assessor de estatística foi o novo site, hospedado no portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). A ferramenta é voltada a advogados, magistrados, assessores e servidores, oferecendo maior facilidade e eficácia no acompanhamento de processos.

“O objetivo do Nugepnac é garantir maior eficiência no acompanhamento da tramitação e do julgamento de ações envolvendo direitos coletivos. Com esse trabalho de modernização, conseguimos proporcionar agilidade e segurança jurídica para magistrados, servidores do Poder Judiciário e profissionais do direito”, explicou Rafael.

O presidente da Comissão de Direito Sindical, Bruno Boaventura, destacou a importância de conhecer o funcionamento do Nugepnac. “Somos membros do Direito Sindical e isso significa que rotineiramente temos contato com decisões coletivas. Então, essas informações são valiosas para a nossa atuação. Podemos sempre utilizar essa ferramenta para ganhar efetividade no exercício do direito”, disse.

Também participaram do encontro a gestora do Nugepnac, Carla Rosana Pacheco, a vice-presidente da Comissão de Direito Sindical, Nayara Torquato, e os membros efetivos Marco Aurélio dos Anjos, Alexandre Ultramari, Taiana Carvalho, Ignez Linhares e Leile Dayane Oliveira Lelis.

Nugepnac

Criado pela Resolução 07/2021 do TJMT e vinculado à Vice-presidência, o núcleo tem como responsabilidade a gestão sistemática dos precedentes qualificados previstos no Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Fazem parte desse grupo a repercussão geral, recursos repetitivos, incidentes de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência.

Resoluções explicadas

Resolução 235/2016: Dispõe sobre a padronização de procedimentos administrativos decorrentes de julgamentos de repercussão geral, de casos repetitivos e de incidente de assunção de competência previstos na Lei 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) nos órgãos do sistema judiciário.

Resolução 286/2019: Altera a Resolução CNJ nº 235, de 13 de julho de 2016, que dispõe sobre a padronização de procedimentos administrativos decorrentes de julgamentos de repercussão geral, de casos repetitivos e de incidente de assunção de competência previstos na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) nos órgão do sistema judiciário.

Resolução 444/2022: Institui o Banco Nacional de Precedentes (BNP) para consulta e divulgação por órgãos e pelo público em geral de precedentes judiciais, com ênfase nos pronunciamentos judiciais listados no art. 927 do Código de Processo Civil em todas as suas fases processuais.

Autor: Bruno Vicente

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

