Ouvidor-geral do TCE-MT fala sobre critérios do Programa Nacional de Transparência Pública em evento no TCMSP

Anfitrião das Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Pantanal 2023 (OTC Pantanal), o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) promoveu, no dia 1° de maio, as seletivas de seis modalidades esportivas que serão disputadas nos jogos, que serão realizados em Cuiabá entre os dias 8 e 15 de outubro.

No evento, realizado no Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Sinttcontas), foram selecionados participantes para bozó, dama, dominó, tênis de mesa, truco e pebolim, modalidades disputadas por cerca de 300 inscritos.

“Já realizamos as seletivas do tiro e, nesta semana, também começam as do boliche e da pesca. No total, são 24 modalidades, cujos participantes serão definidos até o fim de maio”, explicou o coordenador-geral da Comissão Local para Organização das Olimpíadas, Nelson Kawahara.

Somente no bozó, que pela primeira vez será jogado nas Olimpíadas, foram 64 competidores nas seletivas desta segunda-feira. Finalista na categoria, a servidora Elen Wanessa de Piere está confiante. “Estamos nos preparativos, nos dedicando muito e vamos trazer a medalha para o TCE-MT”.

Roseli Ross, finalista do tênis de mesa, ressaltou a importância de se preparar. “Quem já participou de outras edições das Olimpíadas sabe que os competidores dão o sangue, tem que se dedicar, pois todas as modalidades são muito competitivas”.

Presidente da Comissão Local para Organização das olimpíadas, o conselheiro Sérgio Ricardo, lembrou o protagonismo de Mato Grosso. “Estamos fazendo história, é a primeira vez que estamos realizando as Olimpíadas do Pantanal. Vamos movimentar a economia de Mato Grosso, a rede hoteleira, a rede de restaurantes, de agências de turismo, de pontos turísticos. Mais de 1,2 mil atletas de todo Brasil vão conhecer os municípios e o potencial turístico que nós temos”.

Já a presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do TCE-MT (AAPTCE), Luiza Marques, destacou a importância do momento e agradeceu ao conselheiro pelo apoio aos aposentados. “Marcamos presença com o nosso conselheiro Sérgio Ricardo, que tem demonstrado tamanho carinho a nossa entidade e a quem agradecemos muito pelo convívio e aproximação aos aposentados. Que o dia de hoje seja marcado por conquistas e vitórias adquiridas ao longo dos anos”.

