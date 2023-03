OVOS/CEPEA: Agentes indicam leve queda na procura, mas preços seguem firmes

Cepea, 27/03/2023 – As cotações dos ovos se mantêm estáveis, apesar da proximidade do fim do mês, quando os preços costumam cair.

De acordo com pesquisadores do Cepea, a manutenção dos valores em patamares elevados e a estabilidade do mercado são resultado do período de Quaresma – neste ano, de 22 de fevereiro até 6 de abril.

Alguns colaboradores consultados relatam que a procura já não está mais tão alta como no início do mês, mas o mercado segue com oferta e demanda equilibradas, sem queda de preços na maioria das praças acompanhadas. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

