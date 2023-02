OVOS/CEPEA: Preços dos ovos reagem neste início de fevereiro

Cepea, 6/02/2023 – Depois das fortes desvalorizações entre as médias de dezembro/22 e janeiro/23, os preços dos ovos voltaram a subir neste início de fevereiro em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea. Este movimento é reflexo do aquecimento da demanda e da redução da oferta da proteína. Por conta disso, parte dos colaboradores do Cepea relatou não conseguir atender toda a demanda dos clientes, tendo, inclusive, que adiar algumas entregas. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

