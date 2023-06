OVOS/CEPEA: Preços dos ovos se estabilizam na maior parte das regiões

Cepea, 19/06/2023 – Os preços dos ovos seguiram praticamente estáveis na semana passada na maior parte das regiões acompanhadas pelo Cepea. Já no Recife (PE), onde o cenário foi diferente do observado nas demais praças, o valor da caixa com 30 dúzias subiu nos últimos seis dias. De acordo com pesquisadores do Cepea, essa valorização localizada se deve às festividades de São João, que acontecem neste período do ano e que têm bastante representatividade no Nordeste do País, elevando a demanda pela proteína nessa região. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado