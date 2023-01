OVOS/CEPEA: Preços sobem na terceira semana do mês

Cepea, 23/01/2023 – Os preços dos ovos estiveram em alta na semana passada em todas as praças acompanhadas pelo Cepea, movimento atípico para este período do mês. De acordo com colaboradores, a oferta da proteína diminuiu, devido ao descarte das poedeiras mais velhas, enquanto a demanda se aqueceu, elevando os preços já no início da terceira semana do mês e sustentando os valores nos dias posteriores. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: CEPEA