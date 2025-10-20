Paciente com suspeita de intoxicação por metanol segue em acompanhamento no Pronto-Socorro de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que está acompanhando o caso de um jovem de 24 anos, transferido do município de Várzea Grande, com suspeita de intoxicação por metanol. O paciente encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC), onde segue sob monitoramento contínuo pelas equipes médicas.

O jovem recebeu a primeira dose do antídoto Fomepizol neste domingo (19) e a segunda dose na manhã desta segunda-feira (20). O medicamento atua como inibidor da enzima álcool desidrogenase, impedindo que o metanol seja metabolizado pelo organismo e evitando complicações graves.

O paciente passou por avaliação oftalmológica, que identificou neurite óptica bilateral, e também foi avaliado pela equipe de neurologia, que solicitou uma ressonância magnética de crânio para análise detalhada do quadro clínico.

De acordo com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), o paciente encontra-se acordado, alimentando-se normalmente e respirando sem suporte de oxigênio. Os exames laboratoriais foram coletados e o caso foi devidamente notificado pelo município de origem.

A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, reforça a importância da atenção e da prevenção em casos de suspeita de intoxicação por metanol:

“Os danos provocados pela intoxicação por metanol podem ser graves e deixar sequelas irreversíveis. É fundamental que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa e procure atendimento médico imediato diante de qualquer sintoma suspeito”, alerta.

O diretor do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, Dr. Romário Barros, informou que o estado de saúde do paciente é considerado estável e que ele segue recebendo todos os cuidados necessários.

“O paciente está consciente, clinicamente estável e segue sob monitoramento na UTI, com suporte de uma equipe multiprofissional. Estamos acompanhando a evolução do quadro de perto, garantindo o tratamento adequado”, destacou.

Na última quinta-feira (16), a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá recebeu 28 ampolas do antídoto Fomepizol, distribuídas à farmácia da emergência do HMC. O medicamento é utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, substância altamente tóxica encontrada em bebidas alcoólicas adulteradas, e faz parte de uma ação nacional de reforço do estoque estratégico do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Ciatox, localizado no HMC, é o núcleo responsável por monitorar e notificar casos suspeitos de intoxicação em Cuiabá, atuando de forma integrada com as equipes de urgência e emergência. A unidade garante resposta rápida em situações de risco à saúde pública, contribuindo para o diagnóstico e tratamento precoce de pacientes intoxicados.

A intoxicação por metanol pode causar náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia intensa, confusão mental, tontura e visão turva. Em casos mais graves, pode evoluir para lesões do nervo óptico, cegueira ou até óbito. O tratamento específico inclui o uso de antídotos como o Fomepizol ou o etanol (álcool etílico a 100%), que bloqueiam a transformação do metanol em metabólitos tóxicos.

Orientações à população:

– Evite consumir bebidas alcoólicas sem procedência comprovada;

– Em caso de ingestão de bebida suspeita, procure imediatamente atendimento médico;

– Fique atento a sintomas como enjoo, dor abdominal, tontura, visão embaçada ou confusão mental;

– Não espere a piora dos sintomas, a rapidez no atendimento é essencial para evitar complicações.

A Secretaria Municipal de Saúde segue acompanhando o caso e prestando toda a assistência necessária ao paciente e à equipe médica envolvida.

