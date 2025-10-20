Cuiabá
Paciente com suspeita de intoxicação por metanol segue em acompanhamento no Pronto-Socorro de Cuiabá
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que está acompanhando o caso de um jovem de 24 anos, transferido do município de Várzea Grande, com suspeita de intoxicação por metanol. O paciente encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC), onde segue sob monitoramento contínuo pelas equipes médicas.
O jovem recebeu a primeira dose do antídoto Fomepizol neste domingo (19) e a segunda dose na manhã desta segunda-feira (20). O medicamento atua como inibidor da enzima álcool desidrogenase, impedindo que o metanol seja metabolizado pelo organismo e evitando complicações graves.
O paciente passou por avaliação oftalmológica, que identificou neurite óptica bilateral, e também foi avaliado pela equipe de neurologia, que solicitou uma ressonância magnética de crânio para análise detalhada do quadro clínico.
De acordo com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), o paciente encontra-se acordado, alimentando-se normalmente e respirando sem suporte de oxigênio. Os exames laboratoriais foram coletados e o caso foi devidamente notificado pelo município de origem.
A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, reforça a importância da atenção e da prevenção em casos de suspeita de intoxicação por metanol:
“Os danos provocados pela intoxicação por metanol podem ser graves e deixar sequelas irreversíveis. É fundamental que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa e procure atendimento médico imediato diante de qualquer sintoma suspeito”, alerta.
O diretor do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, Dr. Romário Barros, informou que o estado de saúde do paciente é considerado estável e que ele segue recebendo todos os cuidados necessários.
“O paciente está consciente, clinicamente estável e segue sob monitoramento na UTI, com suporte de uma equipe multiprofissional. Estamos acompanhando a evolução do quadro de perto, garantindo o tratamento adequado”, destacou.
Na última quinta-feira (16), a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá recebeu 28 ampolas do antídoto Fomepizol, distribuídas à farmácia da emergência do HMC. O medicamento é utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, substância altamente tóxica encontrada em bebidas alcoólicas adulteradas, e faz parte de uma ação nacional de reforço do estoque estratégico do Sistema Único de Saúde (SUS).
O Ciatox, localizado no HMC, é o núcleo responsável por monitorar e notificar casos suspeitos de intoxicação em Cuiabá, atuando de forma integrada com as equipes de urgência e emergência. A unidade garante resposta rápida em situações de risco à saúde pública, contribuindo para o diagnóstico e tratamento precoce de pacientes intoxicados.
A intoxicação por metanol pode causar náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia intensa, confusão mental, tontura e visão turva. Em casos mais graves, pode evoluir para lesões do nervo óptico, cegueira ou até óbito. O tratamento específico inclui o uso de antídotos como o Fomepizol ou o etanol (álcool etílico a 100%), que bloqueiam a transformação do metanol em metabólitos tóxicos.
Orientações à população:
– Evite consumir bebidas alcoólicas sem procedência comprovada;
– Em caso de ingestão de bebida suspeita, procure imediatamente atendimento médico;
– Fique atento a sintomas como enjoo, dor abdominal, tontura, visão embaçada ou confusão mental;
– Não espere a piora dos sintomas, a rapidez no atendimento é essencial para evitar complicações.
A Secretaria Municipal de Saúde segue acompanhando o caso e prestando toda a assistência necessária ao paciente e à equipe médica envolvida.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Mostra IDATEA emociona ao levar arte das crianças neurodivergentes
O Museu da Caixa D’Água Velha, no Centro de Cuiabá, se encheu de cor, sensibilidade e esperança com a abertura da 1ª Mostra de Arte IDATEA – “Crianças do Consultório para o Mundo”, iniciativa da terapeuta ocupacional Ana Maria de Souza Silva, com apoio da Prefeitura de Cuiabá. Mais que uma exposição, o evento se transformou em um encontro de amor, superação e reconhecimento do potencial criativo das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de suas famílias.
Entre os pequenos artistas, o olhar curioso de Francisco, 9 anos, roubou a cena. Diante dos próprios desenhos expostos em um museu pela primeira vez, ele resumiu o que sentia. “Eu fiquei com vergonha, mas depois encarei. Agora todo mundo pode ver a minha arte. É só vir e olhar”.
A mãe de Francisco, Vivian Maria de Andrade, acompanhava cada passo com emoção. “A gente fica muito emocionada. Ele passou por muitas dificuldades, mas ver a evolução dele é indiscutível. A arte é calmante pra ele. Quando está desregulado, é só dar um lápis, papel ou uma tela, ele mergulha e tudo se acalma”.
Para Vivian, a mostra representa algo maior que a exposição de quadros: é um gesto de inclusão e empatia. “Nem todo autista nasce com um dom artístico. No caso deles, é desenvolvimento, coordenação, trabalho motor. É preciso olhar com amor, entender que não é sobre talento, é sobre evolução. Cada traço é uma conquista”.
A terapeuta Ana Maria Souza, idealizadora do projeto IDATEA, sigla para Iniciativa de Desenvolvimento, Arte, Terapia e Ação, conta que a ideia nasceu de um gesto simples: o convite de um servidor do museu para que uma das crianças expusesse seus desenhos. “Quando ouvi o convite, pensei ‘não só podemos, como devemos’. A Terapia Ocupacional usa a arte como instrumento de reabilitação, mas ela também precisa ocupar espaços de vida, de cidade. Essa mostra é sobre isso, dar visibilidade ao que é diferente, e mostrar que é potente”.
Ana Maria explica que cada obra exposta é fruto de um processo terapêutico que vai muito além da estética. “Às vezes, uma criança chorou por não suportar a textura da tinta. E hoje tem um quadro em tela. Isso é vitória. É a arte abrindo portas e dando voz a quem o mundo muitas vezes silencia”.
A professora Thaís Moraes Arantes, que veio de Goiás para um congresso e acabou se encantando com a mostra, levou duas obras de Francisco para casa. “Achei lindo e criativo. É uma inspiração. Dá pra ver o amor e o suporte da família. O apoio é tudo. Quando a família acolhe, a criança floresce”.
A terapeuta reforça que as famílias vivem uma rotina intensa de terapias e desafios emocionais. “Muitas mães deixam trabalho, carreira, às vezes até a própria identidade pra cuidar dos filhos. É uma luta diária. Por isso, quando a sociedade se abre e oferece espaços como este, é também um gesto de cuidado com essas famílias”.
A Mostra IDATEA é, ao mesmo tempo, arte, terapia e manifesto. Um convite para que o público olhe para além do diagnóstico, enxergue a potência por trás de cada criança e entenda que inclusão não é caridade, é direito e reconhecimento.
Francisco, do alto de sua simplicidade, talvez tenha dito o essencial. “Quem quiser pode vir ver a exposição. E se quiser, pode me chamar, que eu ajudo a desenhar”.
Entre telas, papéis e tintas, o menino que um dia teve medo de se expressar agora inspira outros a vencerem suas próprias vergonhas, provando que a arte, quando é feita com o coração, é sempre libertadora.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Nova lei do adicional de insalubridade já está em vigor em Cuiabá
Já está em vigência desde o dia 16 deste mês a lei complementar 579/2025 que fixa novas regras para o pagamento do adicional de insalubridade dos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
A nova lei, sancionada pelo prefeito Abilio Brunini e publicada em edição suplementar da Gazeta Municipal, foi aprovada pelos vereadores após diálogo com servidores públicos e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Para conferir a íntegra da nova lei, clique AQUI
Pela redação, o adicional de insalubridade será calculado a partir do salário-base correspondente a classe A da carreira do servidor. Será observado o nível ou padrão correspondente ao tempo de serviço, conforme progressão vertical alcançada.
O grau mínimo de insalubridade será de 10%, médio de 20% e 40% de grau máximo.
Para que o servidor tenha direito ao adicional, é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O município não efetuará o pagamento quando comprovada, por meio de laudo técnico, a eliminação ou neutralização das condições insalubres de trabalho. Também não será pago durante períodos de afastamento, licença ou ausência do servidor, independentemente do motivo.
Além disso, o adicional de insalubridade não será incorporado ao vencimento e tampouco computado para outros efeitos legais.
Entenda
No dia 11 de setembro, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso encaminhou notificação recomendatória ao Executivo municipal, alertando que a vigência de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), homologado pelo poder Judiciário em consequência da intervenção do Estado na saúde de Cuiabá, originada em dezembro de 2022, impedia o pagamento do adicional de insalubridade.
O Ministério Público sustentava que tais pagamentos, autorizados sem critérios, comprometia as finanças do SUS (Sistema Único de Saúde), culminando em prejuízos mensais aos cofres públicos na ordem de R$ 4,1 milhões, chegando até R$ 48 milhões anuais.
Atendendo aos princípios da legalidade e da transparência, o poder Executivo municipal, representado pelo prefeito Abilio Brunini, agiu para atender às exigências da Justiça, cessando ilegalidades e valorizando os servidores públicos, agindo rapidamente para não prejudicá-los em seus vencimentos mensais, trabalhando pela aprovação de uma nova lei, o que recebeu aval, em caráter de urgência, do poder Legislativo.
A foto ilustra o prefeito Abilio Brunini, vestido de camisa cinza, sentado numa cadeira almofada de cor preta, assinando um documento que está em cima de uma mesa. Na foto também é possível visualizar um homem de cor parda assinando um documento à caneta.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
