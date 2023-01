Paciente volta a andar após tratamento no ambulatório do Hospital Municipal de Cuiabá

Há três anos, desde o início do funcionamento do ambulatório do Hospital Municipal de Cuiabá, o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), Messias Carlos da Silva, de 47 anos, morador de Campo Novo do Parecis (distante a 400 km de Cuiabá), realiza tratamento médico na unidade para a doença de Diabetes.

Com alta taxa de açúcar no sangue, Messias contou que sofreu com um coma diabético hiperglicêmico. Depois, já não conseguia mais andar e a cadeira de rodas foi utilizada como meio de locomoção por muito tempo.

“Foi uma fase muito difícil, eu emagreci 30 quilos, fiquei desempregado. Essa doença levou minha esposa e minha filha, tive duas perdas irreparáveis. Graças ao tratamento adequado no ambulatório do HMC, estou conseguindo controlar a Diabetes. Voltei a andar e estou muito feliz, agradeço muito a Deus e ao tratamento”, informou Messias.

Segundo ele, o tratamento recebido no ambulatório do HMC é muito bom e ágil. “Estou bem melhor, graças a esse hospital maravilhoso. Gosto da médica e do atendimento que eu recebo, aqui sou tratado como um filho. Além da consulta, se precisar, eu já faço na hora os exames”, explicou.

Segundo a médica endocrinologista, Maria Luisa, que atua no ambulatório do HMC, o paciente Messias é o retrato de uma história de sucesso.

“Ele entrou com processo de perda muito grande de peso e não tinha informação sobre os cuidados com a Diabetes. Com o tratamento, ele apresentou melhora substancial aliada a informação e o entendimento da importância de seguir a dosagem e o horário correto da aplicação das insulinas. Hoje ele utiliza dois tipos de insulina, e já entende a maneira adequada do uso dos medicamentos”, disse.

A médica explica, que a cada dois meses Messias é reavaliado na consulta médica no ambulatório do HMC. “O tratamento é otimizado. Ele utiliza insulinas potentes e de excelentes qualidades, que fazem a diferença no controle da glicemia. Ele é um paciente colaborativo, que recebe regularmente educação continuada. Hoje ele é disciplinado no tratamento, fator essencial para a melhoria da saúde”, enfatizou a médica Maria Luisa.

O diretor-geral Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que administra o HMC, sob a gestão Emanuel Pinheiro, revela que Messias faz parte de muitas histórias de sucesso que acontecem no Hospital Municipal de Cuiabá.

“A gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro agrega excelentes profissionais, que prestam um bom atendimento. Associado a isso, a estrutura nova e moderna qualifica o acolhimento destes pacientes na unidade, muitos vêm de municípios distantes em busca de atendimento no ambulatório do HMC, inclusive, quando terminam a consulta, podem almoçar gratuitamente no refeitório do hospital, isso sim é humanizar e dar dignidade a quem precisa”, destacou Rós.

Para Messias, é importante falar bem, quando é bem recebido. “Deus tocou no meu coração, eu precisava expressar minha gratidão ao HMC e aos profissionais que sempre me acolheram. Se hoje estou me recuperando, é porque estou sendo bem cuidado. O hospital disponibiliza refeição para mim e para pacientes de outros municípios, acho bonita essa iniciativa, porque a gente precisa, às vezes demora muito o retorno para o nosso município de origem”, ressaltou.

A coordenadora do ambulatório do HMC, Doramy Araújo, explica que o ambulatório atua com dez especialidades médicas para atendimento aos usuários do SUS, e em média 200 pessoas são atendidas diariamente.

“O ambulatório do HMC é essencial para desafogar a fila da Central de Regulação, que encaminha pacientes para atendimento médico tanto da capital, Cuiabá, quanto do interior do Estado”, informou.

Ambulatório do HMC

Atua com as seguintes especialidades; cirurgia geral, endocrinologia, nefrologia, neurologia, ortopedia (geral), ortopedia (pé torto infantil), psiquiatria (adulto), urologia, gastroenterologia, neurocirurgia, além dos atendimentos da psicologia adulto e infantil e serviço social.

O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Telefone para agendamento do retorno (65) 3318-4827.

Diabetes

A glicemia alta não tratada pode afetar o funcionamento de todo o corpo e deixar o paciente mais propenso a outras enfermidades. Como danos aos olhos, rins e nervos, além de aumentar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e os derrames vasculares.

Orientações

As complicações da diabetes podem ser facilmente evitadas por meio da realização do tratamento com remédios ou insulina recomendado pelo endocrinologista, controle da glicemia ao longo do dia, prática de atividade física de forma regular e alimentação saudável e equilibrada, de acordo com as recomendações do nutricionista.