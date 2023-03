Pacientes da Rede S.O.S AVC recebem atendimento imediato no Hospital Municipal de Cuiabá

Estudantes da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª. Francisca Figueiredo de Arruda Martins, no bairro Jardim Eldorado, participaram de uma atividade diferente na última sexta-feira (10), uma busca ao tesouro. A iniciativa organizada pela equipe gestora da unidade, marcou a entrega do livro didático do Programa de Alfabetização Cuiabano – ProAC.

Implantado efetivamente na rede pública municipal de ensino a partir de 2018, o Programa de Alfabetização Cuiabano tem como foco o Letramento e a Alfabetização na 2ª e 3ª Infância, como uma estratégia para garantir e assegurar a qualidade do ensino. O programa inclui a formação continuada dos profissionais, e um kit com material estruturado para os estudantes, com livros para a criança, a família e, o kit do professor.

Para a entrega dos livros aos estudantes dessa etapa de ensino a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria Técnica de Ensino e sua Coordenadoria de Organização Curricular/Educação Infantil orientou as unidades a desenvolverem ações que marcassem esse momento.

O diretor de Gestão Educacional, Marco Antônio Alves Braga acompanhou a entrega do material didático, em uma das unidades da rede. Segundo o diretor, cada unidade gerencia a distribuição do material aos seus estudantes. “O importante é que essa entrega seja significativa. Para os professores e coordenadores pedagógicos, é acompanhada de um momento formativo, onde os profissionais discutem a importância do Programa para a efetivação de uma proposta que garanta um aprendizado significativo para as crianças. E para os estudantes, a entrega deve ocorrer de forma lúdica, considerando as particularidades do processo de alfabetização”, explicou o diretor de Gestão Educacional, Marco Antônio.

Desde o início do mês coordenadores pedagógicos e professores participam da formação do ProAC. Na formação, que integra o calendário de formações continuados, os profissionais recebem orientações sobre o material didático e discutem o Programa na perspectiva de diálogo com outros projetos que são desenvolvidos nessa etapa de ensino, inseridos no Currículo da Escola Cuiabana, no Projeto Político Pedagógico da Unidade e na Rotina Universalizada, a fim de estimular o protagonismo e a autoria infantil.

A atividade

Na EMEB Prof.ª Francisca Figueiredo de Arruda Martins, conhecida como CAIC Eldorado, unidade que atende os estudantes em tempo integral, 200 crianças participaram da atividade de entrega do material estruturado dos Programas de Alfabetização Cuiabana para estudantes do 1º, 2º e 3º Ano e de Melhoria da Proficiência (PROMP), para estudantes do 4º Ano. Tudo pronto, as crianças e os profissionais, vestidos de piratas, iniciaram a caçada ao tesouro.

Daiane Campos Silva, diretora da escola, falou sobre a iniciativa. “Esse momento precisa ser mágico, para que as crianças vejam o livro como uma oportunidade importante e única de aprendizagem; para que eles entendam que encontraram realmente um tesouro”, disse Daiane Silva.

Para achar o baú, pistas foram escondidas nos locais mais utilizados pelos estudantes. Essas pistas levaram até o mapa do tesouro que levou ao baú onde estavam os livros didáticos.

“A escola tem que ser atratativa. As crianças, precisam de fantasia e brincadeiras, na nossa escola isso é fundamental porque elas passam os dois períodos conosco. Projetos que implementamos como o das ‘sextas-feiras divertidas’ tem resultado em melhorias no processo de ensino e aprendizagem e na presença mais efetiva dos estudantes”, ressaltou Diane Silva.

A estudante Yasmin Severo Matos de Freitas disse ter se divertido muito e, junto com os colegas, fez uma promessa. “Achei muito legal, encontramos o tesouro. São muitos livros e vamos estudar o ano inteiro”, garantiu.