Saúde
Padilha visita hospital inteligente em Xangai e reforça cooperação Brasil-China na área da saúde
Em missão oficial à China, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou nesta quarta-feira (15) a unidade hospitalar de Zhongshan, associada à Universidade Fudan, em Xangai. A instituição é referência internacional em tecnologia e inovação, sendo considerada um dos principais hospitais inteligentes do país asiático, com ampla aplicação de inteligência artificial e sistemas integrados de monitoramento de pacientes.
“Estamos desenvolvendo, com apoio de instituições chinesas e do Banco dos BRICS, projetos para implantação de hospitais inteligentes no Brasil. A experiência que vimos aqui reforça nosso compromisso em levar tecnologia e inovação ao SUS”, declarou Padilha.
A visita integra a agenda de quatro dias do ministro, marcada por encontros estratégicos com autoridades chinesas e representantes do setor de inovação em saúde. Padilha destacou que o Brasil e a China vivem um dos momentos mais promissores de sua relação bilateral, com foco em um futuro compartilhado mais justo e sustentável, conforme definido em recentes encontros entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping.
Durante a missão, Padilha se reuniu com o ministro da Saúde da China, Li Haichao. No encontro, foram reafirmados quatro eixos prioritários de cooperação entre os dois países: fortalecimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das políticas de saúde global; atuação conjunta nos BRICS, com foco nos determinantes sociais da saúde; participação coordenada na Coalizão de Saúde do G20, liderada pelo Brasil; e promoção da inovação tecnológica para reduzir desigualdades em saúde.
“Brasil e China compartilham a visão de que a saúde é estratégica para a construção de um futuro mais justo e sustentável. Garantir acesso a medicamentos, terapias e tecnologias é uma das formas mais eficazes de combater desigualdades”, afirmou o ministro.
Produtos médicos
O ministro brasileiro também participou de agenda com a Administração Nacional de Produtos Médicos da China, responsável pela certificação de equipamentos e tecnologias em saúde, com o objetivo de facilitar processos de transferência tecnológica e cooperação regulatória entre os dois países.
Outro tema de destaque foi a integração da medicina tradicional chinesa às práticas brasileiras de promoção da saúde. O ministro anunciou que o Brasil sediará, em novembro, o Congresso Internacional de Medicina Integrativa, que contará com uma delegação chinesa.
Edjalma Borges
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Ministério da Saúde reforça parceria público-privada para ampliar acesso ao SUS
O secretário-executivo e ministro em exercício da Saúde, Adriano Massuda, afirmou nesta quarta-feira (15), durante a abertura do Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp), em São Paulo, que a prioridade da pasta é implementar o programa Agora Tem Especialistas em todo o país. A iniciativa tem por objetivo ampliar o acesso da população a serviços especializados de saúde e diminui o tempo de espera para atendimento no SUS.
“A prioridade que o governo do presidente Lula deu à saúde garantiu que, no ano passado, atingíssemos um recorde histórico no número de cirurgias eletivas realizadas no país: 14 milhões, um aumento de 40% em relação ao último ano do governo anterior”, afirmou Massuda.
O ministro ressaltou o histórico de parcerias público-privadas, como o Programa Farmácia Popular e o Proadi-SUS (com hospitais filantrópicos de excelência), e classificou o programa Agora Tem Especialistas como a maior expressão dessas parcerias nos 35 anos de história do SUS. “O programa abre a perspectiva de um credenciamento universal de serviços e de criar uma moeda para o SUS, que é o pagamento de serviços por meio de tributos federais, antigos, na forma de dívida, ou futuros”, explicou.
O Agora Tem Especialistas se estrutura em eixos principais: aproveitamento da capacidade instalada, uso de estruturas públicas e privadas já existentes e novos modelos de financiamento e credenciamento; envio de equipes volantes de especialistas, que atendem regiões com estrutura física, mas sem profissionais; e a utilização de unidades móveis, as chamadas carretas do SUS, voltadas especialmente à saúde da mulher, oferecendo exames preventivos e pequenos procedimentos em locais sem infraestrutura ou equipes fixas.
Massuda explicou que o programa contempla ações de formação e contratação de profissionais, incluindo a criação de 3 mil novas bolsas de residência médica e multiprofissional, e depende de um sistema de informação robusto para aprimorar a gestão e a eficiência na aplicação dos recursos. Ele ressaltou também a importância de aperfeiçoar o financiamento do SUS, lembrando que as emendas parlamentares já representam cerca de 12% do orçamento do Ministério da Saúde, o equivalente a R$ 240 bilhões, e defendeu a criação de regras mais claras para garantir o uso estratégico desses valores.
“O Ministério da Saúde projeta um futuro baseado na ampliação do acesso, no fortalecimento da atenção primária, na digitalização e integração dos sistemas, na redução das desigualdades regionais e na modernização da gestão, com foco em eficiência, equidade e sustentabilidade do SUS”, destacou.
FIIS-Saúde
Durante a abertura do evento, o ministro reforçou o lançamento do Fundo de Investimentos em Infraestrutura de Saúde (FIIS-Saúde), criado pelo governo federal para ampliar e modernizar a rede pública de saúde e educação. O programa disponibilizará R$ 20 bilhões em crédito subsidiado para financiar obras, aquisição de equipamentos e veículos.
Operado pelo BNDES, o FIIS-Saúde oferece juros reduzidos e carência de dois anos para governos estaduais e municipais, além de contemplar o setor privado que atua em parceria com o SUS. “São recursos destinados à construção e à compra de equipamentos, que vão impulsionar a modernização da nossa capacidade tecnológica”, explicou Massuda. O período de inscrições já está aberto e segue até 7 de novembro de 2025.
Participação do Ministério da Saúde no Conahp
Outros representantes do Ministério da Saúde também estão presentes em diferentes painéis ao longo do evento, abordando temas como políticas de inovação e incorporação de terapias celulares e genéticas, formação médica e o uso do Acordo de Compartilhamento de Riscos (ACR) para terapias gênicas no SUS.
Conahp
O Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp) é um dos principais eventos do setor de saúde no Brasil. Organizado pela Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP), o congresso reúne gestores, profissionais, autoridades e especialistas para discutir os desafios e inovações na gestão hospitalar e na assistência à saúde.
A programação aborda temas como sustentabilidade, tecnologia, qualidade assistencial, políticas públicas e regulação, funcionando como um espaço de troca de experiências, networking e divulgação de iniciativas. Reconhecido como um dos maiores fóruns de debate da saúde privada no país, o Conahp tem como objetivo fortalecer a integração entre os diferentes atores do sistema de saúde e promover o desenvolvimento de práticas mais eficientes e sustentáveis.
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Brasil registra 41 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas
O Ministério da Saúde atualiza, nesta quarta (15), o número de notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica. Até o momento, 148 notificações foram registradas, sendo 41 casos confirmados e 107 em investigação. Outras 469 notificações foram descartadas.
O estado de São Paulo concentra 60,81% das notificações, com 33 casos confirmados e 57 ainda em investigação.
Até a última atualização, apenas os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul haviam registrado casos confirmados. Agora, o estado de Pernambuco também confirmou casos por esse tipo de intoxicação. Com isso, os números de casos confirmados são: 33 em SP, 4 no PR, 3 em PE e 1 no Rio Grande do Sul.
Em relação aos casos em investigação, São Paulo investiga 57, Pernambuco (31), Rio de Janeiro (6), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (3), Rio Grande do Sul (3), Alagoas (1), Goiás (1) e Paraná (1).
Em relação aos óbitos, 6 foram confirmados no estado de São Paulo e 2 em Pernambuco. Outros 10 seguem em investigação, sendo 4 em SP, 3 em PE, 1 no MS, 1 na PB e 1 no PR.
Atualização
A atualização das notificações de intoxicação por metanol, decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas, será realizada nos dias de funcionamento da Sala de Situação — segundas, quartas e sextas-feiras —, após às 17h.
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
